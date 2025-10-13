  • Delo d.o.o.
POŠKODBA PRI DELU

Saša Lendero okrvavljena! Kaj se ji je zgodilo? (FOTO)

Seveda upamo, da je s pevko vse v redu in da bo še velikokrat lahko šla na kolena.
Saša Lendero.FOTO: Mediaspeed.net
Saša Lendero.FOTO: Mediaspeed.net
M. U.
 13. 10. 2025 | 14:15
0:54
A+A-

Saša Lendero, ena najbolj priljubljenih slovenskih pevk, je pred leti prepevala svoj morda največji hit, ki gre takole: Ne grem na kolena, ne bom več senca njena ...

Upamo, da bo še velikokrat lahko šla na kolena

To pesem še vedno izvaja na svojih nastopih, a tokrat se ji zgodilo nekaj zelo neprijetnega. Tako je na omrežjih objavila fotografijo okrvavljenega kolena.

image_alt
Saša in Miha spet skupaj, to pa je razlog (FOTO)

Videti je kar neprijetna poškodba, a Lenderova se ni dala in je optimistično zapisala: »Po tokratnem nastopu bom težko še koga prepričala, da ne grem na kolena.«

FOTO: Zaslonski Posnetek Instagram Saše Lendero
Seveda upamo, da je s pevko vse v redu in da bo še velikokrat lahko šla na kolena. FOTO: Zaslonski Posnetek Instagram Saše Lendero

Seveda upamo, da je s pevko vse v redu in da bo še velikokrat lahko šla na kolena.

