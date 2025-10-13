Saša Lendero okrvavljena! Kaj se ji je zgodilo? (FOTO)

Saša Lendero, ena najbolj priljubljenih slovenskih pevk, je pred leti prepevala svoj morda največji hit, ki gre takole: Ne grem na kolena, ne bom več senca njena ...

Upamo, da bo še velikokrat lahko šla na kolena

To pesem še vedno izvaja na svojih nastopih, a tokrat se ji zgodilo nekaj zelo neprijetnega. Tako je na omrežjih objavila fotografijo okrvavljenega kolena.

Videti je kar neprijetna poškodba, a Lenderova se ni dala in je optimistično zapisala: »Po tokratnem nastopu bom težko še koga prepričala, da ne grem na kolena.«

Seveda upamo, da je s pevko vse v redu in da bo še velikokrat lahko šla na kolena. FOTO: Zaslonski Posnetek Instagram Saše Lendero

Seveda upamo, da je s pevko vse v redu in da bo še velikokrat lahko šla na kolena.