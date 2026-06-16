Saša Lendero poka od ponosa, razlog pa njena čudovita hči (FOTO)

Skorajda natanko sredi tega meseca je za eno najbolj priljubljenih slovenskih glasbenic Sašo Lendero izredno pomemben in še bolj poseben dan. 16. junija pred natanko 17 leti je na svet namreč prijokala njena edinka in njen največji zaklad Aria. Skorajda polnoletni hčerki, ki je zrasla v pravo damo, je Saša Lendero nadvse ponosna, kar je razvidno tudi iz objave, s katero je svetlolaska pospremila zbirko fotografij svoje hčerke. »Še danes se spomnim teže tvojega drobnega telesca v svojem naročju. Topline tvoje majcene glavice v pregibu mojega komolca. Spomnim se, kako sem te gledala in kako se je v meni rodila ljubezen, kakršne prej nisem poznala in si je nisem znala niti predstavljati,« je enega najlepših spominov svojega življenja obudila pevka, ki se ji je hčerka rodila v dolgoletni zvezi z Miho Hercogom.

»V tistem trenutku sem vedela samo eno. Da ti pripadam z vsem srcem. Da te bom varovala z vsem, kar sem. In da bom naredila vse, kar zmorem, da boš nekega dne stopila v svet kot človek, ki zna videti lepoto. Ki zna ohraniti mehkobo. Ki zna začutiti stisko drugega človeka in mu ponuditi roko,« je nadaljevala Saša Lendero, ki je ponosna, v kakšno dekle je odrasla njena nekoč mala štručka. »Postala si dekle s svojimi sanjami, svojim glasom in svojo potjo. Ne hodim več pred tabo. Hodim ob tebi. In čeprav te ne vodim več za roko, nikoli ne pozabi - ne glede na to, kam te bo življenje vodilo, boš pri meni in v mojem srcu vedno doma. Ko boš potrebovala zatočišče, sem tukaj. Ko boš potrebovala vzpodbudo, sem tukaj. Ko boš potrebovala objem, sem tukaj. Ko boš utrujena, sem tukaj. Ko boš žalostna, sem tukaj. In ko boš praznovala svoje največje zmage in najbolj srečne trenutke, si želim, da bom tam tudi jaz. Da se bom smejala s tabo, navijala zate in se veselila vseh poti, ki jih boš izbrala,« je svoji deklici še sporočila ponosna mama, ki pravi, da je ena največjih življenjskih nagrad zanjo to, da z Ario nista samo mama in hči, ampak tudi prijateljici, zaveznici in zaupnici.