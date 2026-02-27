  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OSEBNA IZPOVED

Saša Lendero razkrila, kaj je doživela pri sosedih: »Zgodilo se mi je nekaj redkega«

V osebnem zapisu je spregovorila o občutku, ki ga v naglici sodobnega ritma prepozna marsikdo.
Saša Lendero. FOTO: Osebni arhiv

Saša Lendero. FOTO: Osebni arhiv

Iskren zapis je objavila na Facebooku. FOTO: Posnetek zaslona

Iskren zapis je objavila na Facebooku. FOTO: Posnetek zaslona

Obiskala je Trst. FOTO: Posnetek zaslona

Obiskala je Trst. FOTO: Posnetek zaslona

Saša Lendero. FOTO: Osebni arhiv
Iskren zapis je objavila na Facebooku. FOTO: Posnetek zaslona
Obiskala je Trst. FOTO: Posnetek zaslona
K. G.
 27. 2. 2026 | 21:33
2:03
A+A-

Pevka Saša Lendero je na Facebooku z javnostjo delila zapis o tempu vsakdana in občutku, da življenje pogosto teče hitreje, kot ga uspemo zares živeti. »Morda ni vprašanje, koliko dni imamo na voljo, ampak koliko jih uspemo zares doživeti,« je zapisala in priznala, da ima tudi sama večkrat občutek, da ji dnevi »samo zdrsnejo skozi prste. Eden za drugim.«

Iskren zapis je objavila na Facebooku. FOTO: Posnetek zaslona
Iskren zapis je objavila na Facebooku. FOTO: Posnetek zaslona

Ob tem je opisala vsakdan, ki ga zaznamujejo »opravki, roki, skrbi, misli, ki prehitevajo same sebe … stvari, ki jih še nisem naredila«. Dodala je, da jo pogosto spremlja tudi »slaba vest, ker nisem bila tam, kjer bi morala biti«, medtem ko je njena glava »večinoma v jutri … ali pa v včeraj«. Priznala je: »Tudi sama se v tem mnogo prevečkrat izgubim.«

Kratek pobeg, ki je prinesel umiritev

Preobrat se je zgodil ob kratkem, nekajurnem obisku Trsta, ki ga opisuje kot redek trenutek umiritve. »Včeraj pa se je zgodilo nekaj redkega. Samo nekajurni pobeg v Trst,« je zapisala. Tam je, kot pravi, prvič po dolgem času občutila resnično prisotnost: »Za nekaj trenutkov sem bila tukaj. Res tukaj. Brez seznama v glavi. Brez priganjanja.« Ob tem je izpostavila preprosto zavedanje trenutka: »Z zavestjo, da diham, da sem živa, da sem - v tem trenutku - v redu.« 

Obiskala je Trst. FOTO: Posnetek zaslona
Obiskala je Trst. FOTO: Posnetek zaslona

Poudarila je, da so takšni trenutki redki, a pomembni: »In prav zaradi teh redkih trenutkov se splača. Čeprav jih ujamem mnogo redkeje, kot bi si želela.« Ob koncu je svoje sledilce vprašala: »Se to dogaja tudi vam?«

Več iz teme

Saša Lenderoiskren zapispobeg pri sosedih
ZADNJE NOVICE
22:12
Novice  |  Svet
NAPETO DOGAJANJE

Svet čaka, ali bodo ZDA napadle Iran, Trump pa je glede napada zdaj povedal tole

Ameriška administracija končne odločitve glede vojaškega posredovanja proti islamski republiki še ni sprejela, je danes dejal predsednik ZDA Donald Trump. Teheran »nam ni pripravljen dati tistega, kar moramo imeti«, je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.​
27. 2. 2026 | 22:12
21:33
Bulvar  |  Domači trači
OSEBNA IZPOVED

Saša Lendero razkrila, kaj je doživela pri sosedih: »Zgodilo se mi je nekaj redkega«

V osebnem zapisu je spregovorila o občutku, ki ga v naglici sodobnega ritma prepozna marsikdo.
27. 2. 2026 | 21:33
21:00
Bulvar  |  Suzy
MYCHI

Sporočilo ob koncu meseca ... (Suzy)

Svetloba za vrati že utripa, a vi še tavate v notranji noči.
27. 2. 2026 | 21:00
20:31
Novice  |  Kronika  |  Doma
OSEBNA IZPOVED

V Ljubljani zbila kolesarja in zbežala: »Letel sem po zraku«

Nesreča naj bi se zgodila sredi popoldanske prometne konice, poškodovani pa prosi očividce za pomoč pri razjasnitvi dogodka.
Kaja Grozina27. 2. 2026 | 20:31
20:28
Šport  |  Tekme
KVALIFIKACIJE ZA EVROPSKO PRVENSTVO

Slovenska košarkarska reprezentanca gladko čez Čehe, trojke v drugem polčasu kar deževale

Slovenija je na tretji tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo proti Češki zmagala z 99:59.
27. 2. 2026 | 20:28
20:00
Razno
MILENA SVETUJE

Starši mi ne očitajo, da ne vem, kdo je oče mojega otroka, a zdi se mi, da se jim gnusim

Pisala nam je bralka, ki priznava, da jo vleče drugam, stran od lastnega otroka.
Milena Miklavčič27. 2. 2026 | 20:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki