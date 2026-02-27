Saša Lendero razkrila, kaj je doživela pri sosedih: »Zgodilo se mi je nekaj redkega«

Pevka Saša Lendero je na Facebooku z javnostjo delila zapis o tempu vsakdana in občutku, da življenje pogosto teče hitreje, kot ga uspemo zares živeti. »Morda ni vprašanje, koliko dni imamo na voljo, ampak koliko jih uspemo zares doživeti,« je zapisala in priznala, da ima tudi sama večkrat občutek, da ji dnevi »samo zdrsnejo skozi prste. Eden za drugim.«

Iskren zapis je objavila na Facebooku. FOTO: Posnetek zaslona

Ob tem je opisala vsakdan, ki ga zaznamujejo »opravki, roki, skrbi, misli, ki prehitevajo same sebe … stvari, ki jih še nisem naredila«. Dodala je, da jo pogosto spremlja tudi »slaba vest, ker nisem bila tam, kjer bi morala biti«, medtem ko je njena glava »večinoma v jutri … ali pa v včeraj«. Priznala je: »Tudi sama se v tem mnogo prevečkrat izgubim.«

Kratek pobeg, ki je prinesel umiritev

Preobrat se je zgodil ob kratkem, nekajurnem obisku Trsta, ki ga opisuje kot redek trenutek umiritve. »Včeraj pa se je zgodilo nekaj redkega. Samo nekajurni pobeg v Trst,« je zapisala. Tam je, kot pravi, prvič po dolgem času občutila resnično prisotnost: »Za nekaj trenutkov sem bila tukaj. Res tukaj. Brez seznama v glavi. Brez priganjanja.« Ob tem je izpostavila preprosto zavedanje trenutka: »Z zavestjo, da diham, da sem živa, da sem - v tem trenutku - v redu.«

Obiskala je Trst. FOTO: Posnetek zaslona

Poudarila je, da so takšni trenutki redki, a pomembni: »In prav zaradi teh redkih trenutkov se splača. Čeprav jih ujamem mnogo redkeje, kot bi si želela.« Ob koncu je svoje sledilce vprašala: »Se to dogaja tudi vam?«