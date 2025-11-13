Saša Lendero razkrila, kaj je njen zakon z Miho pahnilo v usodno krizo (VIDEO)

V komentatorski oddaji šova Poroka na prvi pogled sta se Saška Lendero in Miha Hercog, nekoč eden najbolj prepoznavnih parov na naši sceni, zdaj pa dobra prijatelja, že drugič znašla v vlogi žirantov, ko nista komentirala le drugih. Voditeljica Tanja Kocman ju je namreč presenetila z vprašanjem, ki so morda odprla stare rane in razgalila del njune nekdanje intime.

Kocmanova je želela vedeti, koliko časa sta kot par preživela vsak zatopljen v svoj telefon. Lenderova ni iskala bližnjic. Kot že tolikokrat doslej, ko je bilo treba spregovoriti brez olepševanja, je tudi tokrat povedala naravnost.

Priznala je, da so ravno telefoni in družbena omrežja močno vplivali na razpoke v njuni zvezi. »Mislim, da so družbena omrežja zelo močno prispevala h krizi, do katere sva midva prišla,« je dejala brez olepševanja.

Miha je dodal, da je bil pogosto zatopljen v družbena omrežja, medtem ko je Saška sproščanje našla v igranju igric. Vsak v svoj svet, vsak v svoj ekran. Zraven je pripomnila: »Oboje zna biti moteče.«

Potem je Saška še bolj poglobila misel in odprla temo, ki je zadela številne gledalce: »Opazujem pare, ki imajo velike težave ali so v trenutku, ko tehtajo, ali ostati skupaj. Si rečem ... če bi ves ta čas ali vsaj del pozornosti, ki jo namenjaš telefonu, preusmeril v partnerja. Če bi tiste komplimente, ki jih deliš drugim, namenil njemu, ti dotiki, ta bližina … Zveza bi zacvetela kot prvi dan. Spomnil bi se, zakaj si to osebo sploh izbral,« je povedala iskreno.

To ni bilo prvič, da sta v oddaji odprla boleče teme. Že prejšnji teden sta spregovorila o grenkejših spominih iz svoje zveze, tokrat pa ju je Tanja Kocman vprašala, ali sta pred razhodom kdaj poiskala pomoč strokovnjaka. Saška je po nekaj trenutkih tihega razmisleka z očitno ranljivostjo povedala, da bi sama pomoč sprejela. Da je bila pripravljena poskusiti prav vse. Miha pa takrat tega ni želel.

On je nato odkrito priznal: »Šlo je za moški ego.« Dodal je še, da danes gleda na to povsem drugače in da bi v podobni situaciji ravnal drugače, bolj zrelo in manj ponosno.