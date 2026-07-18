Saša Lendero šokirala s priznanjem: »Sploh je nimam rada« (FOTO)

Saša Lendero to poletje oboževalce redno razvaja s fotografijami, na katerih uživa na morju ali se hladi v bazenu. Pogosto ji družbo delajo skodelica kave, kozarec osvežilne pijače, ali najljubše sadje, zdaj pa je svetlolasa pevka vse šokirala s priznanjem – kave, ki jo tako pogosto pije, sploh ne mara! A kljub temu vse skupaj ni tako preprosto, lahko bi rekli, da ima Saša s kavo nekoliko »zapleten« odnos. »Njen okus mi nikoli ni bil posebej všeč. Pa vendar jo obožujem,« je zapisala v objavi in pojasnila: »Ne zaradi kave. Zaradi vsega, kar pride zraven. Zaradi tistih nekaj minut, ki jih ukradem dnevu in jih ne dam nikomur. Ko se nikamor ne mudi. Ko mi ni treba razmišljati, kaj vse še moram narediti. Samo sedim in pustim, da misli odplavajo, kamor želijo. Ne lovim jih in ne usmerjam. In ravno takrat me največkrat najde kakšen lep navdih. Včasih tudi za novo pesem.«

Nekateri brez kave sicer ne morejo začeti dneva, šele skodelica tople črne tekočine jim namreč požene kri po žilah in jim da moč, da se spopadejo z življenjem, drugi okus kave naravnost obožujejo, medtem ko tretji pitje kave povezujejo s posebnimi rituali in jim je prav zaradi njih ta obred tako zelo poseben. Mednje, kot kaže, spada tudi ena naših najbolj priljubljenih glasbenic, ki je svoje doživljanje pitja kave res lepo opisala: »Včasih največje vrednosti stvarem ne da to, kar so. Ampak prostor, čas in ljudje, s katerimi jih doživimo. Zato morda sploh ne zbiramo najlepših stvari. Zbiramo občutke. In potem se nekega dne spomnimo kave, ki je sploh nismo pili zaradi njenega okusa.«