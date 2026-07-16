Saša Lendero sredi nevihte na čolnu: besede je prestregel močan veter, pogled je grozljiv (FOTO)

Hrvaško je v sredo zajelo novo obdobje vremenskih nevšečnosti, posledice pa so občutili tudi na morju. Odprto morje severnega in dela srednjega Jadrana je zvečer zajelo močno neurje, ki ga je povzročil sistem nevihtnih oblakov, nastal nad severno Italijo. Tam je lokalno divjalo tudi hudo neurje s točo, katere zrna so ponekod merila do osem centimetrov v premeru, nevihtna fronta pa se je nato pomaknila proti jadranski obali. Srečna okoliščina je bila, da je glavnino svoje moči izgubila nad odprtim morjem, a nevarnih trenutkov kljub temu ni manjkalo. Med tistimi, ki so neurje doživeli od blizu, je bila tudi pevka Saša Lendero. Na svojem Instagramu je objavila posnetek iz Marine Pula, na katerem močan veter in valovi nevarno zibajo plovila v pristanišču. Ob tem je povedala, da jim je uspelo dovolj hitro pobegniti, in dodala, da je bilo vse skupaj »noro«, preostanek njenega sporočila pa zaradi močnega vetra ni najbolje razumljiv.

Vremenske nevšečnosti so zajele del Hrvaške. FOTO: Instagram

Po posnetku sodeč, je bilo dogajanje na obali zelo burno, saj je veter močno premetaval privezana plovila in ustvarjal razburkano morje. Kljub dramatičnim prizorom je jasno, da pevka ni bila v neposredni nevarnosti, saj so se z družbo pravočasno umaknili na varno. Posnetek je med njenimi sledilci hitro vzbudil veliko pozornosti in pokazal, kako hitro se lahko razmere na Jadranu spremenijo. V poletnih mesecih so takšni vremenski preobrati ob prehodu nevihtnih front vse pogostejši, zato strokovnjaki znova opozarjajo na previdnost vseh, ki čas preživljajo na morju. Saša Lendero je imela tokrat srečo, da se je nevarnim razmeram izognila pravočasno. Njena večerna objava pa ostaja opomnik, da je treba ob napovedih neurij dogajanje na morju jemati zelo resno.