Saša Lendero v čustvenem zapisu iskreno priznala: »Telo mi je reklo, da ...«

Po mesecih intenzivnega delovnega tempa si je pevka Saša Lendero vzela nekaj časa zase. Na družbenih omrežjih je razkrila, da odhaja na kratek oddih na morje, ob tem pa iskreno priznala, da ji je telo samo sporočilo, da potrebuje premor. »Zadnji tedni in meseci so bili res polni. Nastopi, snemanja, sestanki, načrti, novi projekti, nove poti ... in vse tisto lepo, kar že dolgo sestavlja moj vsakdan,« je zapisala pevka, ki je v zadnjem obdobju zelo dejavna na glasbenem in poslovnem področju.

Objava na Facebooku. FOTO: Posnetek Zaslona

Priznala je, da se z enakim občutkom srečuje skoraj vsako leto, letos pa je potreba po počitku še izrazitejša. »Vsako leto nekje pred začetkom poletja začutim, kako se moje baterije začnejo prazniti. Kot da mi telo čisto po svoje reče: 'Zdaj se pa za nekaj dni nujno ustavi.' Letos je ta občutek še močnejši,« je zaupala sledilcem. Zato se je odločila, da pobegne na obalo in za nekaj časa odklopi od vsakodnevnih obveznosti.

Saša Lendero. FOTO: Facebook

»Danes je končno prišel trenutek, ko se bom lahko usedla v avto in za tri dni pobegnila na obalo. Brez velikih načrtov. Brez hitenja. Samo morje, vonj po soli, kakšen kratek sprehod, dobra hrana in tisti čudoviti občutek, da ti ni treba nikamor.« Ob koncu objave je sledilcem razkrila še svojo lepotno skrivnost in predstavila naravno organsko kozmetiko Aura Organica by Saša Lendero, ki jo je razvijala več let.