Saška Lendero in Tomaž Vesel žarita: ujeta v eminentni družbi v hotelu (FOTO)

Saško Lendero smo vajeni v soju žarometov, z mikrofonom v roki in nasmehom, ki napolni dvorano, a tokrat priljubljena pevka v Podčetrtku ni bila na odru, temveč ob svojem partnerju Tomažu Veselu, nekdanjem predsedniku računskega sodišča in poslovnežu, ki je povezan tudi s Termami Olimia, kjer so te dni odprli novi družinski hotel Vilinia.

Odprtje novega Family Hotela Vilinia so pozdravili številni ugledni gostje in politiki, med njimi gospodarski minister v odhodu Matjaž Han in predsednica republike dr. Nataša Pirc Musar, ki je hotel skupaj z direktorjem Term Olimia Florjanom Vasletom in županom Občine Podčetrtek Petrom Misjo tudi slavnostno otvorila.

Florjan Vasle (direktor) je povedal, da so se v zadnjih letih skupaj s hrvaškimi Termami Tuhelj povezali v skupino Olimia Group in se usmerili v razvoj različnih turističnih programov. Skupina je lani ustvarila več kot 55 milijonov evrov prihodkov in približno 600.000 nočitev, 60 odstotkov gostov pa predstavljajo tujci. FOTO: Milos Vujinovic, Mediaspeed

Tomaž Vesel je bil na prireditvi ob odprtju hotela tako rekoč med »domačimi«, saj je član nadzornega sveta Term Olimia. A tudi njegova Saška ni ostala neopažena. Bila je sproščena, elegantna in nasmejana, takšna, kot jo javnost najraje vidi, in s svojo prisotnostjo je pritegnila marsikateri pogled.

Po težkem razhodu z Mihom Hercogom je pevka tako obrnila novo poglavje v življenju. Da življenje danes vidi drugače, je nedavno namignila tudi sama. »Danes življenje vidim drugače. Z več plastmi. Z očmi, ki so videle več... in srcem, ki je doživelo več, kot sem si kdaj upala želeti in hkrati več, kar sem si kdaj želela doživeti. In, ki je ob vsem tem polno hvaležnosti - Za ljudi, ki so ob meni. Za ljubezen, ki jo čutim. Za mir, ki pride – včasih po majhnih žličkah, a pride.«

Družinski hotel

Na dogodku ob otvoritvi novega hotela je bilo živahno, slovesni trenutek pa so seveda tudi ovekovečili. Šlo je za dolgo pričakovani projekt in dolgoletno željo vodstva Term Olimia. Hotel Vilinia s 146 sobami je namreč rezultat več kot desetletje stare zamisli o jasnejšem ločevanju ponudbe za različne goste. Novi hotel bo skupaj z družinskim velnesom Family Wellness Termalija namenjen predvsem družinam z otroki, medtem ko drugi hoteli ostajajo usmerjeni v pare, zdravstveni turizem in starejše goste, je ob otvoritvi dejal direktor Term Olimie Florjan Vasle.

Pojasnil je tudi, da so želeli ustvariti hotel, ki družine spodbuja k skupnemu preživljanju časa. Po hotelu in njegovi okolici je urejenih približno 1000 kvadratnih metrov igralnih površin, prilagojenih različnim starostnim skupinam otrok. Posebnost objekta je tudi zasnova brez stopnic. Med nadstropji poleg dvigal vodijo klančine, ki omogočajo lažje gibanje družinam z vozički in otrokom. Hotel je s termalnim delom povezan z zaprtim panoramskim hodnikom nad ribniki. Zgornji del hodnika bo dostopen tudi obiskovalcem od drugod.

Naložba vredna okoli 30 milijonov evrov, z njo pa v podjetju zaključujejo več kot 70 milijonov evrov vreden razvojni cikel zadnjih let. FOTO: Milos Vujinovic, Mediaspeed

Vasle je ob tem opozoril, da je bil večji izziv od same gradnje zagotoviti dovolj zaposlenih. Za delovanje hotela bodo potrebovali od 60 do 70 novih delavcev. Kadre so iskali v Sloveniji, na Hrvaškem in v drugih državah nekdanje Jugoslavije, nekaj zaposlenih pa prihaja tudi iz bolj oddaljenih držav. Med njimi sta animatorja iz Kenije, ki bosta sodelovala pri programu za otroke.

Hotel je s termalnim delom povezan z zaprtim panoramskim hodnikom nad ribniki.

Zaradi pomanjkanja stanovanj v Podčetrtku podjetje načrtuje konec leta 2026 še gradnjo dveh stanovanjskih blokov s po 30 stanovanji za zaposlene. Ta bodo predvidoma namenjena najemu z možnostjo odkupa.