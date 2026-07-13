Sašo Avsenik prekinil ugibanja: je Luka Sešek res tik pred odhodom iz ansambla?

Govorice, da naj bi pevec Luka Sešek zapuščal Ansambel Saša Avsenika, že nekaj časa krožijo med ljubitelji narodno-zabavne glasbe. Zdaj se je nanje odzval tudi Sašo Avsenik, ki je v podkastu Slačilnica, ki ga vodi Denis Bende Živčec, odkrito spregovoril o prihodnosti zasedbe. Na vprašanje, kako trdna je trenutna zasedba, se je najprej pošalil: »Vsi smo tukaj. Mislim, da dokler so Stožice na programu, si nihče ne upa, ker bi bilo deset tisoč ljudi razočaranih.«

Ob tem pa je priznal, da se o prihodnosti pogovarjajo precej bolj odkrito, kot bi marsikdo pričakoval. »Res pa je, da se vsako leto pogovarjamo o možnih razhodih. Ko je Luka prišel k nam, sva se dogovorila za tri leta. Jaz sem si želel, da bi ostal kakšno leto več, in zdaj so ta tri leta postala že šest let,« je povedal Avsenik. Dodal je, da v ansamblu nimajo podpisanih pogodb, saj želijo, da člani ostajajo zato, ker si to želijo, ne zato, ker bi jih k temu zavezoval podpis na papirju.

Vodja ansambla je poudaril, da vsakemu članu priznava pravico do lastne poti. »Ko nekdo začuti, da je čas, da odleti iz gnezda, obuje svoje škornje in gre naprej, kdo sem jaz, da mu sodim? Smo kolegi,« je dejal. Razkril je še, da je trenutno glavni cilj uspešno izpeljati koncert v Stožicah, šele nato pa bodo sedli za skupno mizo in se pogovorili o prihodnosti. »Zadali smo si, da naredimo Stožice, potem pa se bomo usedli in vprašali, ali smo še skupaj ali ne,« je sklenil in s tem dal vedeti, da dokončne odločitve o nadaljnji zasedbi za zdaj še ni.