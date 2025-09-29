Savina Atai ganila sledilce: »Rekli so, naj se poslovimo …«

Duhovna učiteljica Savina Atai je na Facebooku delila pretresljivo zgodbo o svoji psički Lotus, ki je kljub smrtonosni diagnozi doživela pravo čudežno preobrazbo.

»Po diagnozi tumorjev na pankreasu in na obeh adrenalnih žlezah … so nam v ljubljanski vet kliniki svetovali, naj užijemo zadnje trenutke z njo,« je zapisala Savina in priznala, da je bil to eden najtežjih trenutkov v njenem življenju.

Od konca aprila Lotus ni imela več pregledov krvi – preveč je bilo igel, infuzij in preiskav. »Šli smo na Vis. 2x na dan inzulin. 1x Vetoryl … veterinarska terapija. Pa z moje strani dodano vsak dan: melatonin, LDN, superživila za adrenalno podporo … in ogromno zlatih zdravilnih misli v njeno smer – v kar 1000 % verjamem, da pomaga,« je razložila.

»Rezultati naravnost čudežni!«

Po petih mesecih so se vrnili na veterinarsko kliniko v Splitu, kjer so opravili nove preiskave. »Rezultati krvi so naravnost ČUDEŽNI. Naša zlata, zlata veterinarka dr. Željana ni mogla verjeti, da je to ista psička!« navdušeno piše Savina.

Lotus se je popolnoma spremenila. Pridobila je težo, njena dlaka je ponovno gosta. »Že ko sem dober mesec nazaj pisala, kako bolje ji gre … kako nima več zaskrbljujočih 4 kg – ampak 6 … sem videla, da ji gre na bolje. Ampak imeti to potrjeno s krvnimi rezultati je še en ogromen razlog za hvaležnost.«

Drama z ganljivim koncem: Savinina psička je premagala smrtonosno napoved. FOTO: Facebook

Veselje ob vrnitvi v Slovenijo

Zdaj, ko je Lotus »v top formi za potovanje«, družina že komaj čaka, da se vrne v Slovenijo. »Najprej na delavnice Mantaka Chie. Lotus je v top formi za potovanje. Smo dobili zeleno luč,« je zapisala Savina, ki je hvaležna za vsako dobro misel. »Tako pomembno je verjeti v čudeže in narediti vse, kar je v naši moči, da se zgodijo. Vsak dan je čudež.«