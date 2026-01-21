Savina Atai opozarja na nevarno žival, ki je tudi v Sloveniji! »Lahko so smrtonosne«

Savina Atai, gurujka zdravega življenja in duhovna učiteljica, ki živi na hrvaškem otoku Vis, je na Instagramu opozorila, da se je sezona nevarnih gosenic letos začela prej in da jih je veliko. Zapisala je: »Sezona nevarnih gosenic – borovega sprevodnega prelca – se žal začenja prej kot običajno in letos jih je res veliko. Na našem otoku se pojavijo nekaj tednov prej kot drugje, sicer pa so tudi v Sloveniji, na Hrvaškem, v Italiji, Španiji … Za pse so lahko smrtonosne, za ljudi pa zelo nevarne (še posebej, če imate alergije). Prosim, bodite pozorni in previdni,« je obvestila svoje sledilce in dodala fotografijo.

Savina Atai je opozorila svoje sledilce. FOTO: Zaslonski Posnetek

Gosenice se premikajo v skupini in gre za pinijevega oziroma borovega sprevodnega prelca (Thaumetopoea pityocampa). Strokovni zapis, pri katerem sodeluje Zavod za gozdove Slovenije, pojasnjuje, da gre za metulja, katerega dlakave gosenice ogrožajo zdravje ljudi in živali, čez dan pa se zadržujejo v značilnih belkastih gnezdih (zapredkih) na krošnjah borovcev.

Zakaj so nevarne? Ker imajo gosenice dlačice, ki so alergene, ob stiku s kožo ali sluznicami lahko sprožijo alergijske reakcije pri občutljivih ljudeh in živalih, zato NIJZ opozarja tudi na »gosenični dermatitis« in navaja, da so gosenice pinijevega sprevodnega prelca najbolj aktivne v sončnih zimskih dneh ter marca in aprila.

NIJZ ob tem svetuje, da je pri morebitnem odstranjevanju gnezd potrebna ustrezna osebna zaščita (zaščitna obleka, rokavice, očala in maska), da se prepreči stik ali vdih teh dlačic.