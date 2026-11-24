Mojstrica obrazne joge in svetovalka za zdrav življenjski slog Savina Atai se je te dni mudila v Ljubljani. Na družbenem omrežju je objavila fotografijo iz deževne prestolnice, na kateri pozira s svojim izbrancem in ljubkim kužkom, ob tem pa z iskrenim zapisom razkrila, da ji vrnitev vzbuja močna čustva. »Ljubljana. Po 6 mesecih. Najlepša tudi v dežju in megli. Prvič brez Lotus. Vse me tako spominja nanjo. Delček mene, kot da je upal, da me čaka tukaj. Ampak je vedno, povsod z mano. Za vedno,« je zapisala.

V prestolnico se je namreč prvič vrnila brez svoje dolgoletne pasje spremljevalke Lotus, od katere se je poslovila julija, kot smo takrat poročali. Psička, ki je bila uradno registriran terapevtski pes in jo je dolga leta spremljala na predavanjih, delavnicah in snemanjih, je po dolgotrajnih zdravstvenih težavah poginila pri dvanajstih letih in pol. Savina je po njeni smrti globoko žalovala in takrat odkrito priznala, da ima strto srce, saj je bila Lotus veliko več kot le hišni ljubljenček. V najtežjih življenjskih obdobjih ji je predstavljala največjo oporo in varno zavetje. Po travmatičnih izkušnjah iz otroštva se je namreč vrsto let spopadala s hudo nespečnostjo, prav psička pa ji je s svojo mirno prisotnostjo pomagala, da je znova mirno zaspala.