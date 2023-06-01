Savina Atai svojim sledilcem sporočila zelo dobro novico

Priljubljena spletna vplivnica Savina Atai je svoje sledilce na facebooku razveselila z odlično novico. Kot je zapisala, se njena huda avtoimunska bolezen poslavlja.

»Tao Yogi Obraza in vsemu, kar delam … sem dodala še metabolično fleksibilnost in prehajanje v ketozo in iz nje, ter avtofagijo. (Avtofagija je nagrajena z Nobelovo Nagrado.) Ter Sončni Vzhod, ki je nekaj najbolj čudežnega za regeneracijo. Odstranila sem tudi oksalate iz prehrane,« je zapisala na facebooku in dodala, da se še nikoli v življenju ni počutila bolje.

Svojim sledilcem, ki jo v zares velikem številu spremljajo na družbenih omrežjih, je razkrila, da je imela dolgo časa težave s sindromom aktivacije mastocitov (MCAS). Kot je dejala, se ljudje s takšno diagnozo pogosto upokojijo v začetku 40. let, sama pa jih ima trenutno 42. Predčasni upokojitvi se je torej očitno zaradi svojega bogatega znanja in vztrajnosti uspešno izognila.

Ima pa še vedno težave s spanjem, saj se, kot pravi, veliko prebuja zaradi zlorab iz preteklosti, ki so se dogajale ponoči. Upamo, da bodo tudi te težave kmalu rešene.