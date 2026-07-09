Savina Atai žaluje: »Moje srce je popolnoma strto«

Slovenska »duhovna učiteljica« in strokovnjakinja za obrazno jogo Savina Atai se poslavlja od svoje dolgoletne pasje spremljevalke Lotus. Psička, ki jo je pogosto omenjala v svojih objavah in jo je tudi spremljala na delavnicah ter predavanjih, je poginila po dolgotrajnih zdravstvenih težavah. Žalostno novico je Savina delila s svojimi sledilci na facebooku, kjer je objavila ganljiv zapis in razkrila, kako pomembno mesto je Lotus zasedala v njenem življenju.

»Moja Lotus je dobila angelska krila. Kako blagoslovljena sem, da sem imela 12 let in pol takega angela na zemlji. Zdaj je moje srce popolnoma strto. A popolnoma odprto,« je zapisala. Lotus ni bila le psička, temveč, kot pravi Savina, njena največja opora v najtežjih življenjskih obdobjih. Zaupala je, da je pred njenim prihodom več let trpela za hudimi težavami s spanjem zaradi travmatičnih izkušenj iz otroštva.

»Preden je prišla v moje življenje, vrsto let nisem spala. (...) Potem pa je prišlo k meni to bitje. S svojo mirno prisotnostjo mi je pokazala, da je ljubezen lahko varna. Prvič sem začela spati.«

Dodala je, da je bila Lotus njena »oaza varnosti in miru«, njen vpliv pa je po njenih besedah spremenil njeno zdravje, odnose in življenjske odločitve. Lotus je spremljala Savino praktično povsod. Bila je uradno registriran terapevtski pes in nepogrešljiva spremljevalka na delavnicah, predavanjih in spletnih prenosih. »Samo da sem prižgala ring luč za snemanje, se je ulegla k mojim nogam in se ni premaknila. Naša varuhinja.«

Pred letom dni se je zgodil skoraj čudež

Lotus se je že dlje časa spopadala z resnimi zdravstvenimi težavami. Lani so ji diagnosticirali terminalne tumorje in sladkorno bolezen. Savina in njen partner Garrett Maxwell sta ji povsem prilagodila vsakdan, zanjo skrbela noč in dan ter ji sama dajala inzulinske injekcije. Spomladi letos je sledilo presenečenje. Podrobni izvidi dveh veterinarskih fakultet so pokazali, da so tumorji izginili. »Vedno čudežna Lotus je postala tudi medicinski čudež,« je zapisala Savina.

Kasneje se je pozdravilo tudi njeno dolgo časa vneto oko, pri čemer je po besedah Savine pomembno vlogo odigrala mlajša psička Cedra, ki ji je oko vztrajno lizala in čistila.

Poslovila se je mirno

Čeprav je njeno telo v zadnjih tednih izgubljalo moč, Savina pravi, da je Lotus do zadnjega ohranila mir in dostojanstvo. »Odšla je mirno. Kot kraljica.«

Ob njej so bili Savinin partner Garrett, veterinarka, družinski prijatelji in mlajša psička Cedra, ki se po besedah Savine zadnje dni ni umaknila od svoje starejše pasje prijateljice. Savina je prepričana, da ji je zadnje leto in pol, ko je vsak dan skrbela zanjo, prineslo pomembno življenjsko lekcijo. »Zdaj tudi jaz razumem, da je bilo zadnje leto in pol največje darilo. Hvala, hvala, hvala Lotus za vse. Od vedno. Za vedno.«

Ganljiv zapis je sklenila z zahvalo vsem, ki so Lotus v letih bolezni pošiljali dobre misli in ji pomagali na njeni poti.