Savina je res srečnica! Poglejte, kako jo je za rojstni dan razvajal mož (VIDEO)

Mojstrica joge, duhovna učiteljica, avtorica številnih knjig, podjetnica in še kaj je pred dnevi praznovala 45. rojstni dan. Ob tem se je ozrla na preteklo leto in na družbenem omrežju s sledilci delila sporočilo, česa jo je naučilo, priznala je tudi, da je bilo vse prej kot lahko.

A težke preizkušnje nas utrdijo, mnogo česa naučijo in pot lahko nadaljujemo močnejši, modrejši, boljši. Seveda le v primeru, da imamo ob sebi nekoga, ki nam pomaga težke trenutke prebroditi in nas pomaga dvigniti, ko smo na tleh. In Savina Atai zagotovo ima ob sebi takšno osebo.

To je njen mož Garrett, ki zna duhovno učiteljico, učiteljico joge in podjetnico razvajati točno tako, kot si zaluži. Ob rojstnem dnevu ji je tako podaril čudovito voščilnico, na kateri je upodobljena prav slavljenka, ki sedi na veliki številki 45, obkrožajo jo baloni, okrog in okrog krasne slike pa se leskečejo diamanti.

»Moj mož vedno skrbno izbere voščilnice in dobro razmisli, kakšno bo podaril. Za moj 45. rojstni dan je izbral igrivo in nagajivo. Vsak mali diamant je na voščilnico prilepil sam,« je ob tem zapisala Savina, ki je objavila tudi posnetek, ki ga sestavljajo vse male pozornosti, s katerimi jo je razveselil Garrett.

»Rada si podarjava mala darila, ki v sebi nosijo velik pomen. Garrett je pripravil cel kup sladkih malih presenečenj zame,« je dodala Savina in razkrila, da je bilo nekaj presenečenj tudi dobesedno sladkih, poleg slastnih grižljajev pa se je razveselila še ljubke mucke, moževih poljubov in sprehoda z njeno ljubljeno psičko Lotus, za katero je Savina trepetala večji del leta, saj je ljubka kosmatinka hudo zbolela in malo je manjkalo, pa bi odšla na ono stran mavrice.