SDS-jevo vplivnico Zalo, pokrito s črno tančico, blagoslovil sam papež (FOTO)

Ob fotografiji v cerkvi, kjer se rokuje s papežem Leonom je Zala Tomšič zapisala: »Eden najdragocenejših trenutkov mojega življenja, ki ga bom vedno nosila v srcu. Srečanje s papežem Leonom je bila posebna milost in čast, za katero sem globoko hvaležna.«

A še bolj kot sam sprejem pri papežu je podpornike SDS ganila njena osebna izpoved. Razkrila je, da je bil ob njej tudi njen zaročenec Tom, s katerim se kmalu odpravljata pred oltar. »Ta trenutek pa je bil še toliko lepši, ker je bil z mano moj zaročenec Tom. Kmalu se poročiva in prejela sva najlepše možno (pred)poročno darilo – papežev blagoslov.«

Zala Tomašič velja za eno vidnejših mladih obrazov Slovenska demokratske stranke. V javnosti pogosto nastopa kot predstavnica mlajše generacije znotraj stranke, njene objave, tako osebne kot politične, pa redno dvigujejo prah.