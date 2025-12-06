Še Avsenik in Slak bi se ji poklonila! Ste že slišali to Rusinjo, kako zapoje Slovenija, od kod lepote tvoje? (VIDEO)

Galerija
Ona je Tatyna Inyshina, mlada ustvarjalka, pevka in spletna vplivnica, ki je v zadnjih mesecih postala spletni fenomen med slovanskimi državami.
32-letna glasbenica prihaja iz Rusije in želi iz vsake države izvabiti tisto najboljše v glasbi. In v Sloveniji ji je to uspelo s pesmijo z legendarno Avsenikovo Slovenija, od kod lepote tvoje?.
Na vseh možnih socialnih omrežjih imajo njene pesmi nore rekorde gledanosti.
A to ni edina slovenska pesem Tatyne Inyshine. Zapela je tudi ponarodelo pesem Slakovo V dolini tihi.
