Še ena v vrsti zlorab? Tudi ta slovenska igralka spregovorila o nadlegovanju kolegov (VIDEO)

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Zvezdana Mlakar FOTO: Arhiv
Zvezdana Mlakar FOTO: Arhiv
P. K.
 19. 10. 2026 | 18:55
3:57
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Zvezdana Mlakar, ena najbolj prepoznavnih slovenskih igralk, je v podkastu Brez dlake na jeziku pri Iztoku Gartnerju spregovorila tudi o manj prijetni plati igralskega sveta. Gartner je v pogovoru odprl vprašanje, ali je bilo nekoč v gledaliških in filmskih krogih res skoraj samoumevno, da so moški prestopali meje, igralke otipavali ali jim namigovali, da bi jim lahko določeno ravnanje pomagalo pri karieri. Mlakarjeva je odgovorila brez olepševanja. »To ni bilo fajn,« je dejala in priznala, da je tudi sama doživela situacije, ki jih danes vidi kot nesprejemljive. »Mnogokrat sem imela roko na nogah pa namigovanja, da bom napredovala, če bom prav naredila,« je povedala. Spomnila se je tudi konkretnega dogodka v avtomobilu. »Enkrat me je eden v avtu trepljal po nogah in jaz sem se delala, da nič ne vem, za kaj gre,« je opisala svojo reakcijo. S tem je nakazala, da je bilo takrat marsikaj potisnjeno v območje neprijetnega molka. Njena izpoved danes zveni še toliko bolj neposredno, ker govori o času, ko se o takšnih izkušnjah javno skoraj ni govorilo.

»To ni bilo fajn«

Gartner je pogovor z Mlakarjevo zastavil zelo široko in brez zadržkov. Napovedal ga je z besedami: »Film. Televizija. Gledališče. Ljubezen. Seks. Moški. Bolečina. Slava. Ego. Padci. Vzponi. In življenje brez olepševanja.« Poudaril je, da ga niso zanimale le nagrade in lepe zgodbe iz kariere, ampak tudi vprašanja, kaj se zgodi z igralko, ko vloge nehajo prihajati, kako boli, ko te odrinejo, in kako daleč moraš iti za dobro vlogo. Prav zato je odprl tudi vprašanje odnosov med moškimi in ženskami v igralskem okolju. Mlakarjeva je z odgovorom potrdila, da so bile meje v preteklosti pogosto postavljene precej drugače, kot bi bile danes. Njene besede o dotikanju in namigovanjih kažejo, da je morala tudi sama v določenih trenutkih iskati način, kako neprijetne situacije preživeti brez neposrednega konflikta. Ko je povedala, da se je v avtu »delala, da nič ne ve, za kaj gre«, je s tem zelo nazorno opisala svojo takratno obrambo. Ni govorila o enem samem izoliranem dogodku, ampak je dejala, da se ji je kaj podobnega zgodilo večkrat. Ob tem ni imenovala konkretnih moških.

V ospredju tudi slava, telo, razhodi in padci

Pogovor pa se ni ustavil le pri težkih izkušnjah iz igralskega sveta. Gartner je z Mlakarjevo govoril tudi o slavi, staranju, telesu, seksu, materinstvu, očetu, ranah iz otroštva in njeni televizijski oddaji Zvezdana. Zanimalo ga je, kateri film jo je najbolj zaznamoval, katerega bi danes najraje izbrisala in kako doživlja obdobja, ko kamer ni več. Mlakarjeva je v svoji karieri odigrala številne filmske, televizijske in gledališke vloge ter si ustvarila prepoznaven javni obraz. Prav zato je bil eden od osrednjih poudarkov pogovora vprašanje, kdo je Zvezdana, ko ne igra nikogar. Gartner je ob napovedi epizode zapisal, da je bila njena iskrenost za nekatere osvobajajoča, za druge pa preveč neposredna. Njena izpoved o nadlegovanju v igralskih krogih je eden tistih delov pogovora, ki bo verjetno sprožil največ odzivov. Predvsem zato, ker ni govorila v splošnih frazah, ampak je opisala lastno izkušnjo in občutek, da takšno ravnanje takrat ni bilo nič neobičajnega. Danes o tem govori precej bolj jasno: »To ni bilo fajn.«

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