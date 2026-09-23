Se je Avdić zagovoril? S temi besedami je razkril skrivnost o porodu Nine Pušlar (FOTO)

Galerija
Nina Pušlar je v začetku poletja svoje oboževalce razveselila z novico, da jo čaka posebno obdobje. Ob tem je pokazala tudi nosečniški trebušček in razkrila, da se z veseljem pripravlja na novo življenjsko poglavje. Točnega datuma poroda pevka ni razkrila, zato njeni sledilci že nestrpno čakajo na prvo novico o prihodu dojenčka. Nina se je v zadnjem času bolj umaknila iz glasbenega sveta in si privoščila mirnejše dni pred eno največjih sprememb v življenju.
Sama sicer o nosečnosti ni veliko govorila, saj želi ta trenutek doživeti predvsem zasebno. Je pa zanimivo, da je v radijskem etru nehote nekaj razkril Denis Avdić. Med pogovorom je namreč omenil Nino Pušlar kot pevko, »ta teden mora roditi«. S tem je očitno razkril, da je njen predvideni rok poroda prav v teh dneh. Kljub temu Nina za zdaj še ni sporočila, da je postala mama. Oboževalci tako še čakajo na njeno prvo objavo, ko bo pripravljena deliti najlepšo novico.
Za Nino Pušlar bo to povsem novo poglavje, čeprav je za njo že dolgoletna uspešna glasbena pot. Pevka je ena najbolj prepoznavnih slovenskih izvajalk, ki je v karieri nanizala številne uspešnice in napolnila številne koncertne odre. Tokrat pa je v ospredju nekaj povsem drugega – prihod prvega otroka in začetek nove vloge. Njeni oboževalci ji ob tem pošiljajo številne lepe želje in z nestrpnostjo spremljajo, kdaj bo objavila veselo novico. Tudi iz našega uredništva ji želimo miren prihod v materinstvo in veliko sreče v tem posebnem obdobju.
O svojem delu in doživljanju uspeha pa je ob koncu lanskega leta spregovorila tudi v prav posebnem ŠOKkastu, ki si ga lahko ogledate spodaj.