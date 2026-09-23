Se je Avdić zagovoril? S temi besedami je razkril skrivnost o porodu Nine Pušlar (FOTO)

Nina Pušlar je v začetku poletja svoje oboževalce razveselila z novico, da jo čaka posebno obdobje. Ob tem je pokazala tudi nosečniški trebušček in razkrila, da se z veseljem pripravlja na novo življenjsko poglavje. Točnega datuma poroda pevka ni razkrila, zato njeni sledilci že nestrpno čakajo na prvo novico o prihodu dojenčka. Nina se je v zadnjem času bolj umaknila iz glasbenega sveta in si privoščila mirnejše dni pred eno največjih sprememb v življenju.

Sama sicer o nosečnosti ni veliko govorila, saj želi ta trenutek doživeti predvsem zasebno. Je pa zanimivo, da je v radijskem etru nehote nekaj razkril Denis Avdić. Med pogovorom je namreč omenil Nino Pušlar kot pevko, »ta teden mora roditi«. S tem je očitno razkril, da je njen predvideni rok poroda prav v teh dneh. Kljub temu Nina za zdaj še ni sporočila, da je postala mama. Oboževalci tako še čakajo na njeno prvo objavo, ko bo pripravljena deliti najlepšo novico.

FOTO: Instagram

Za Nino Pušlar bo to povsem novo poglavje, čeprav je za njo že dolgoletna uspešna glasbena pot. Pevka je ena najbolj prepoznavnih slovenskih izvajalk, ki je v karieri nanizala številne uspešnice in napolnila številne koncertne odre. Tokrat pa je v ospredju nekaj povsem drugega – prihod prvega otroka in začetek nove vloge. Njeni oboževalci ji ob tem pošiljajo številne lepe želje in z nestrpnostjo spremljajo, kdaj bo objavila veselo novico. Tudi iz našega uredništva ji želimo miren prihod v materinstvo in veliko sreče v tem posebnem obdobju.

O svojem delu in doživljanju uspeha pa je ob koncu lanskega leta spregovorila tudi v prav posebnem ŠOKkastu, ki si ga lahko ogledate spodaj.