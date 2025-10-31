Se je s tem ženinom zbližala Renata po eksperimentu z Andrejem?

Poročali smo, da se v eksperimentu Poroka na prvi pogled še vedno niso polegle strasti med Renato Saje in Andrejem Štrkom, ki jima je sprva v zakonu kazalo odlično, zdaj pa sta se odločila, da bo bolje, če eksperiment zapustita.

Kljub temu, da naj bi odločitev sprejela soglasno, nikomur od njiju ni bilo lahko, ko sta morala odločitev deliti z drugimi. Renata in Andrej sta z odločitvijo, da eksperiment zapustita, presenetila tudi strokovnjake. »Nekaj mora bit zadaj. Tu je nekaj večjega. Meni se res ne zdi, da bi bilo kaj narobe, da bi bila skregana,« je dejala svetovalka, mediatorka in coachinja Saša Einsiedler, ko je opazovala interakcijo med Renato in Andrejem.

Kot je razkril Andrej, je na Renato vplivala »zelo pomembna oseba iz njenega življenja«, ki jo je prosila, naj se umakne iz šova. Renata pa priznava, da iz izkušnje odhaja z bolečino – a tudi z lekcijo.

Nova zgodba za Renato?

Že v eksperimentu je Renata večkrat pohvalila Matica Škrbca – in obratno. Andrej je bil zaradi tega vidno ljubosumen. Renata je o Maticu povedala: »On je noro dober človek. Taki moški so pravi moški – ženski dajo občutek svobode in povezanosti.« Po koncu oddaje pa je Matic na družbenih omrežjih celo objavil posnetek, v katerem je Renata govorila o njem. Poleg je zapisal: »Meni si tudi všeč. Prava energijska bomba – mešanica energičnosti, iskrenosti in direktnosti. Samo tako naprej.«

Slovenija sedaj ugiba, ali sta se Renata in Matic po eksperimentu res našla, saj se med njima iskrice kar krešejo in je simpatija več kot očitna.

