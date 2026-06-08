Se je spomnite? Kot deklica je pela z Alfijem Nipičem, danes je ne bi prepoznali

Slovenska pevka Nina Donelli je danes samozavestna glasbenica, mamica in ženska, ki na odru vedno poskrbi za dovršen videz. A njena pot se ni začela v soju velikih žarometov, temveč že zelo zgodaj, ko je kot deklica stopila na oder ob legendarnem Alfiju Nipiču. Na spletu smo zasledili posnetek, na katerem je pela z njim pri komaj desetih letih. Takrat je bila še Nina Vodušek, danes pa jo glasbeni svet pozna pod umetniškim imenom Nina Donelli.

Na odru že kot deklica

Osemindvajsetletna pevka iz Poljčan na slovenski glasbeni sceni nikakor ni neznano ime. Nastopa že od svojega desetega leta, ko je stala ob Alfiju Nipiču in z njim posnela tudi duet. Posnetek iz tistih časov razkriva njene začetke, ko je bila še deklica, a je že kazala ljubezen do glasbe in odra. Danes je njena podoba povsem drugačna – odrasla, samozavestna in prepoznavna.

Nina Donelli se po rojstvu hčerke vrača na odre. FOTO: Sandi Kelc

Nina Donelli, katere pravo ime je Nina Vodušek, se je na samostojno glasbeno pot podala leta 2014. Takrat je posnela svojo prvo pesem Zašto cure boli glava. Tri leta pozneje je izdala še svoj prvi album in utrdila svoje mesto med izvajalkami, ki prisegajo na živahen, energičen in balkansko obarvan pop zvok. Njene pesmi na glasbenih platformah dosegajo več milijonov ogledov, med najuspešnejšimi pa so Ljubav nema kraj, Propala veza, Genijalno in Mili.

Danes mamica, pevka in ženska z izdelano podobo

Nina pa ni le pevka. Znana je tudi kot velika ljubiteljica adrenalina in hitrosti, ob glasbeni karieri pa je zaposlena v družinskem podjetju. Od lanskega leta ima še eno pomembno vlogo – postala je mamica. Kljub številnim obveznostim ostaja zvesta glasbi in nastopom, pri katerih vedno znova preseneti z dodelanim zunanjim videzom. Od deklice, ki je pela ob Alfiju Nipiču, do samozavestne pevke z milijonskimi ogledi – Nina Donelli je dokaz, da se lahko otroške sanje z vztrajnostjo spremenijo v resnično kariero.