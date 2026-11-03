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Se še spomnite Ivone iz Bara? Nekoč je dvigovala prah, danes je ne bi prepoznali! (FOTO)

Danes je mama trem otrokom in gospodinja.
Ljubljana. Resničnostni šov BAR. Ivona Pavlović. Foto: Planet TV FOTO: Press Release
Ljubljana. Resničnostni šov BAR. Ivona Pavlović. Foto: Planet TV FOTO: Press Release
P. K.
 3. 11. 2026 | 07:39
 3. 11. 2026 | 07:39
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Ivona Pavlović je leta 2015 v resničnostnem šovu Bar na Planet TV dvigovala prah in s svojo osebnostjo pritegnila številne gledalce. Več kot desetletje pozneje je njeno življenje povsem drugačno. Nekdanja resničnostna zvezdnica je danes mama treh otrok in gospodinja, ki se posveča družini, zdravi prehrani in ustvarjanju spletnih vsebin. Zdaj pa se je odločila za nov korak, ob katerem je, kot priznava, občutila precejšnjo tremo.

Iz resničnostnega šova v svet zdrave prehrane

Ivona Pavlović, ki se je številni še danes spominjajo iz priljubljenega resničnostnega šova Bar, je v zadnjih letih povsem spremenila svoje življenjske prioritete. Danes je v ospredju njena družina, ob skrbi za tri otroke pa veliko pozornosti namenja tudi kakovostni prehrani. Na družbenih omrežjih pogosto deli vsebine o kuhanju, zdravem življenjskem slogu ter lokalno in sezonsko pridelani hrani. Rada obiskuje tržnice, kjer izbira sveže sestavine, pri prehranjevanju pa daje prednost čim manj predelanim živilom. Zdaj je naredila še korak dlje in se podala v vodenje pogovornih oddaj, v katerih želi odpirati tudi zahtevnejša vprašanja o hrani in prehranjevalnih navadah. Toda začetek novega projekta zanjo ni bil tako preprost, kot bi si morda predstavljali. »Zelo sem nervozna, ko to delim z vami. Tik pred prvim snemanjem sem mislila, da ne bom zmogla. Misli so mi uhajale iz glave, usta so se mi sušila in vse, kar sem pripravila, se je za trenutek nekam izgubilo,« je iskreno priznala na instagramu.

»Pri provokativnih vprašanjih se zagotovo ne bom zadrževala«

Njen prvi gost je bil prehranski strokovnjak Jernej Ogrin, ki jo je, kot je zapisala, zelo pozitivno presenetil. »Čeprav sva si v nekaterih pogledih različna, sem želela predvsem poslušati, razumeti in mu pustiti prostor, da pove svoje,« je pojasnila. Ivona si namreč želi ustvarjati oddajo, v kateri bodo imeli gostje možnost predstaviti svoja stališča, tudi kadar se z njimi sama ne strinja. »Zame dober voditelj ostane radoveden, sprašuje in zna poslušati, tudi ko se z gostom ne strinja,« je poudarila. Ob tem je priznala, da jo je pri pogovornih oddajah vedno motilo, kadar voditelji prekinjajo sogovornike in s svojimi prepričanji preglasijo njihove odgovore. Sama želi ubrati drugačno pot, čeprav to še ne pomeni, da bodo njeni pogovori vedno prijetni in brez ostrih vprašanj. »Pri provokativnih vprašanjih pa se zagotovo ne bom zadrževala,« je napovedala.

 

Nekdanja udeleženka Bara se zaveda, da jo čaka še veliko učenja, vendar se novega izziva izjemno veseli. Prepričana je, da bo z vsako oddajo pridobivala samozavest in postajala bolj sproščena pred kamero. Svojim sledilcem je obljubila, da bo na osebnem profilu še naprej delila lastna stališča, v oddaji pa želi predvsem omogočiti soočenje različnih pogledov. Posebej se veseli zaključne novoletne oddaje, ko namerava za isto mizo zbrati vse goste sezone. Ivona, ki smo jo nekoč spremljali v povsem drugačni televizijski vlogi, tako znova stopa pred kamero, tokrat kot voditeljica, ki želi predvsem poslušati, spraševati in odpirati teme, o katerih imajo ljudje različna mnenja.

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resničnostni šovBarPlanet TVvoditeljicaIvona Pavlovićtelevizija
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