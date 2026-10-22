Se še spomnite Jerce Zajc? Nekdanja televizijska voditeljica je danes v življenjski formi, poglejte, kaj ji je uspelo (FOTO)

Nekdanja televizijska voditeljica in novinarka Jerca Zajc, ki smo jo vrsto let spremljali na malih zaslonih, je znova pritegnila pozornost, tokrat s svojim izjemnim športnim dosežkom. Simpatična svetlolaska, ki je nekoč delala na nacionalni televiziji in Planet TV, se je pred leti umaknila izpred kamer ter se posvetila novim življenjskim izzivom. Mamica treh otrok danes veliko pozornosti namenja tudi svojemu telesnemu in duševnemu počutju, pri čemer ima pomembno mesto šport. Da je v odlični formi, je dokazala na jubilejnem 30. Ljubljanskem maratonu, ki je potekal 18. oktobra. Zahtevno, 42,195 kilometra dolgo preizkušnjo je premagala v izjemnem času treh ur, treh minut in 53 sekund ter postavila nov osebni rekord. Med ženskami je osvojila odlično 14. mesto, med Slovenkami pa je bila četrta.

Ob seriji fotografij je navdušeno zapisala: »18. 10. 2026. Eden najlepših dni v moji tekaški zgodovini.« Svoj dosežek je pospremila z besedami: »30. Ljubljanski maraton. 42,195 km. 3:03:53. Nov osebni rekord! 14. ženska, 4. Slovenka. Noro!« A očitno se pri tem ne namerava ustaviti, saj je samozavestno dodala: »In nekaj vem (skoraj) zagotovo, to ni moj zadnji PB.« S tem je dala jasno vedeti, da ima v tekaških copatih še velike načrte.

Po ločitvi našla novo ljubezen, zdaj pa navdušila še na maratonu

Jerca je v preteklih letih doživela tudi precej sprememb na zasebnem področju, saj se je razšla z dolgoletnim partnerjem Tomažem Šušteršičem, s katerim ima tri otroke. Novica o koncu njunega zakona je v javnost prišla leta 2020, ko je nekdanja televizijska voditeljica tudi potrdila, da sta se razšla. Pozneje je znova našla ljubezen, in sicer v objemu novinarja Jake Lopatiča. Kljub številnim obveznostim in skrbi za družino očitno ne pozablja nase, tek pa je postal pomemben del njenega vsakdana. Njen zadnji dosežek je še toliko bolj občudovanja vreden, saj je maratonsko razdaljo premagala v času, o katerem lahko številni rekreativni tekači le sanjajo. Da je bil letošnji ljubljanski maraton zanjo res posebno doživetje, priča tudi njeno navdušenje na družbenih omrežjih. Sledilcem je pojasnila, da je daljši zapis o tekaški preizkušnji objavila na svojem profilu na facebooku, saj na instagramu preprosto ni bilo dovolj prostora. »Maraton je pač dolg, ne samo v kilometrih, ampak tudi v zgodbah, občutkih in spominih,« je zapisala. Njene besede razkrivajo, koliko ji pomeni dosežek, za katerega je treba vložiti ogromno vztrajnosti in truda. In če gre soditi po njeni napovedi, da to ni njen zadnji osebni rekord, bomo o njenih tekaških uspehih zagotovo še slišali.