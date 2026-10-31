Se spomnite delavne Monike, ki jo je sanjski moški Blaž odpikal? Povila je čudovitega sinčka (FOTO)

Nekdanja tekmovalka priljubljenega resničnostnega šova Sanjski moški Monika Slapnik je postala mamica. S partnerjem Juretom Pogačarjem sta se v petek, 30. oktobra, razveselila sinčka, ki sta mu nadela lepo slovensko ime. Ponosna mamica je svojo srečo delila tudi na družbenih omrežjih, kjer je objavila fotografijo ljubkega spečega novorojenčka.

Moniko so gledalci spoznali leta 2022, ko se je v drugi sezoni šova Sanjski moški potegovala za srce Blaža Kričeja Režka. Simpatična tekmovalka iz Črnega Vrha v Tuhinju je že takrat poudarjala, kako pomembni so ji družina, domačnost in pristni odnosi.

Monika Slapnik. FOTO: Pop TV

Zmenek, ki ni šel po načrtih

Monika je v šovu doživela tudi enega bolj nenavadnih zmenkov. Blaž jo je namreč povabil na srečanje s starejšim zakonskim parom, Mirkom in Jerco, ki sta jima zaupala nekaj skrivnosti dolgotrajnega zakona.

Namesto običajne romantike sta se lotila gospodinjskih opravil in priprave kosila. Monika se je med kuhanjem posvetila delu in drugim gospodinjskim opravkom, da bi kar se da veliko postorila za par, a Blažu to ni bilo najbolj povšeči. Želel si je namreč, da bi si raje vzela več časa za pogovor z njim.

Monika je ljubezen našla v Juretu. FOTO: zajem zaslona, omrežje Instagram

Ob koncu zmenka je sledilo razočaranje. Blaž ji namreč ni izročil vrtnice, kar jo je močno presenetilo. Monika je bila prepričana, da se njena pot v šovu bliža koncu, vendar jo je na naslednji ceremoniji Blaž vseeno presenetil z zadnjo vrtnico. Kljub temu pa je potem oddajo kmalu zapustila.

Ljubezen je našla zunaj televizijskih kamer

Monika, ki je ob sodelovanju v oddaji študirala socialno gerontologijo in veliko delala tudi s starejšimi, je bila od nekdaj zelo navezana na družino. Odraščala je na kmetiji, v šov pa sta jo prijavili sestra in stričeva žena. Čeprav se njena televizijska ljubezenska zgodba z Blažem ni razpletla, kot si je morda sprva želela, je srečo hitro našla zunaj televizijskih kamer.

Sinček je star en dan. FOTO: zajem zaslona, omrežje Instagram

Z Juretom sta zdaj začela povsem novo življenjsko poglavje, v katerem bo glavno vlogo zagotovo imel ravno mali prvorojenček. Družinici pošiljamo obilo čestitk.