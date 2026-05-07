Se spomnite Gašparja Gašparja Mišiča? Takole je užival v družbi znane Slovenke (VIDEO)

Gašpar Gašpar Mišič je bil dolga leta obraz burnih političnih in gospodarskih zgodb, zdaj pa se v javnosti pojavlja tudi kot sogovornik o Istri, zemlji in identiteti. Ob Tari Zupančič je poudarjal pomen avtohtonosti, tistega, kar ne nastane čez noč in česar ni mogoče umetno ustvariti. V vinu se, kot nakazuje njegova misel, srečajo zemlja, človek in spomin. Podpisan pa je bil kot podjetnik in Konzul viteškega omizja za Istro in Kras.

FOTO: Instagram

Spomnimo, Mišič je leta 2010 kandidiral za župana Pirana, pozneje pa postal poslanec Pozitivne Slovenije. Leta 2013 se je preselil v kabinet takratne predsednice vlade Alenke Bratušek, kjer je bil državni sekretar; uradni podatki vlade navajajo, da je bil imenovan 1. aprila 2013, funkcija pa mu je prenehala 22. avgusta 2013.