Se spomnite Gašparja Gašparja Mišiča? Takole je užival v družbi znane Slovenke (VIDEO)

Gašpar Gašpar Mišič je bil dolga leta obraz burnih političnih in gospodarskih zgodb, zdaj pa se v javnosti pojavlja tudi kot sogovornik o Istri, zemlji in identiteti. Ob Tari Zupančič je poudarjal pomen avtohtonosti, tistega, kar ne nastane čez noč in česar ni mogoče umetno ustvariti. V vinu se, kot nakazuje njegova misel, srečajo zemlja, človek in spomin. Podpisan pa je bil kot podjetnik in Konzul viteškega omizja za Istro in Kras.
Spomnimo, Mišič je leta 2010 kandidiral za župana Pirana, pozneje pa postal poslanec Pozitivne Slovenije. Leta 2013 se je preselil v kabinet takratne predsednice vlade Alenke Bratušek, kjer je bil državni sekretar; uradni podatki vlade navajajo, da je bil imenovan 1. aprila 2013, funkcija pa mu je prenehala 22. avgusta 2013.
