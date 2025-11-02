V šovu Ljubezen po domače nikoli ni dolgčas. Nada je tako Josipa seznanila, da bo šla domov. Ocenila je, da je premalo pozoren do kandidatk in ne vidi določenih stvari. Katico je pohvalila kot krasno žensko, predlagala mu je, da o tem razmisli in spremeni taktiko.

Inventura ali avantura?

Ireno in Katico je Nadin odhod presenetil. Opazili sta, da je bil Josip žalosten. No, a Josip vseeno ni bil tako prizadet, kot se je zdelo na prvi pogled, saj je po prihodu v dolino pregloboko pogledal v kozarec. Ireni in Katici je nato dobre volje naznanil, da gredo na »inventuro«.

»Kaj zdej, bom šla zdej šla na stara leta delat še inventuro kam?« se je zaskrbljeno vprašala Irena. A kaj hitro je ugotovila, da gre za pomoto in skupaj so se razveselili, da bodo šli na avanturo. »Avanturo bi pa imela, to je boljše ...« je bila na koncu srečna Irena.

Pred leti odmeval 'fačuzi'

Lapsus sicer spominja na dogajanje v šovu izpred nekaj let, ko je Vesna Šošterič z izbrancem Jožkom Kmetičem odpeljala na romantičen oddih na Češko, kjer sta si med drugim privoščila kopel v masažnem bazenu. Tam jo je masažni bazen popolnoma navdušil, ob tem pa ga je preimenovala v 'fačuzi', besedni lapsus pa je obnorel Slovenijo.