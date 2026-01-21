  • Delo d.o.o.
POGOVOR

Šefica podmladka Golobove stranke pribila: »Takšni komentarji se me ne dotaknejo« (VIDEO)

Nina Podakar je gostovala pri znanem voditelju Iztoku Gartnerju.
Nina Podakar in Iztok Gartner. FOTO: Zaslonski Posnetek Youtube
Nina Podakar in Iztok Gartner. FOTO: Zaslonski Posnetek Youtube
M. U.
 21. 1. 2026 | 17:32
A+A-

Nina Podakar je vidna članica Gibanja Svoboda in predsednica podmladka Golobove stranke.

image_alt
Skrivnostni prstan Golobove Nike: kaj skriva simbol, ki ga nosi (FOTO)

Njene objave na omrežjih ponavadi dvignejo veliko prahu, zato ni čudno, da je bila gostja v podkastu znanega voditelja Iztoka Gartnerja. Slovenka, ki »dviga prah s svojim precej nekonvencionalnim videzom, ki jezi konservativne Slovence,« tako piše ob opisu posnetka, v katerem je Podakarjeva poudarila, da se je zlobni komentarji glede videza ne dotaknejo. Povedala, je tudi, ali takšne komentarje sploh prebere, in se razgovorila o tem, zakaj se vsi spravljajo na njen videz.

Kaj vse je še povedala, pa preverite v spodnem posnetku.

Objavljamo nekaj odzivov na pogovor:

Zanima me, če Nika zna odgovoriti na tole, upokojenci so delali 40 let jaz sem še več, in potem se upokojijo radi bi pa delali in ne morejo, jih omejuje, s tem da je tako drago, da ko nakažejo skoraj 100 % delodajalec in sama jaz moram plačati, kdo bo to spremenil, da bo bolj znosno dodatno delo upokojencev.

Povedala nič o sebi, sam dolgočasna politika.

Čestitam za nov podkast. Naslednji gost bi lahko bil g. Žan Mahnič, ki prav tako vsakodnevno trpi body shame-ing, celo na delovnem mestu ...

Tudi dr. Ljuba Prener je imela tak stil.

Nika bravo! Pametna, odločna in udarna.

Robert Golob Nina Podakar Iztok Gartner
17:14
Lifestyle  |  Stil
OLAJŠAJMO SI DELO

Da bo dom vedno urejen, naredimo koledar čiščenja

Določimo, kaj bomo pospravili vsak dan, vsak teden ali na sezono.
21. 1. 2026 | 17:14
17:08
Novice  |  Svet
SVETOVNI GOSPODARSKI FORUM

Trump v Davosu: »Brez nas bi danes vsi vi govorili nemško in morda malce japonsko«

Izpostavil je še, da so ZDA med drugo svetovno vojno ubranile Grenlandijo in jo nato vrnile Danski, kar da je bila velika napaka.
21. 1. 2026 | 17:08
17:03
Novice  |  Slovenija
ZUNANJA POLITIKA

Golob: »Slovenija se ne bo pridružila Odboru za mir«

Premier opozarja, da bi preširok mandat odbora lahko spodkopal mednarodno ureditev Združenih narodov.
21. 1. 2026 | 17:03
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
RAZPARAČ IZ NEW YORKA

Žrtve serijskega morilca se kopičijo

Richard Cottingham, zloglasni newyorški klavec, je pred dnevi priznal umor še enega dekleta. Ločeni oče treh otrok je obsojen na tri dosmrtne ječe zaradi devetih umorov, naknadno jih je priznal še enajst.
Veso Stojanov21. 1. 2026 | 17:00
16:53
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
V ZDA

Kaos na avtocesti! V verižnem trčenju udeleženih več kot 100 vozil (VIDEO)

Smrtnih žrtev k sreči ni bilo, zaradi dogodka je bil del avtoceste za več ur zaprt.
21. 1. 2026 | 16:53

