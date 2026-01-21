Šefica podmladka Golobove stranke pribila: »Takšni komentarji se me ne dotaknejo« (VIDEO)

Nina Podakar je vidna članica Gibanja Svoboda in predsednica podmladka Golobove stranke.

Njene objave na omrežjih ponavadi dvignejo veliko prahu, zato ni čudno, da je bila gostja v podkastu znanega voditelja Iztoka Gartnerja. Slovenka, ki »dviga prah s svojim precej nekonvencionalnim videzom, ki jezi konservativne Slovence,« tako piše ob opisu posnetka, v katerem je Podakarjeva poudarila, da se je zlobni komentarji glede videza ne dotaknejo. Povedala, je tudi, ali takšne komentarje sploh prebere, in se razgovorila o tem, zakaj se vsi spravljajo na njen videz.

Kaj vse je še povedala, pa preverite v spodnem posnetku.

Objavljamo nekaj odzivov na pogovor:

Zanima me, če Nika zna odgovoriti na tole, upokojenci so delali 40 let jaz sem še več, in potem se upokojijo radi bi pa delali in ne morejo, jih omejuje, s tem da je tako drago, da ko nakažejo skoraj 100 % delodajalec in sama jaz moram plačati, kdo bo to spremenil, da bo bolj znosno dodatno delo upokojencev.

Povedala nič o sebi, sam dolgočasna politika.

Čestitam za nov podkast. Naslednji gost bi lahko bil g. Žan Mahnič, ki prav tako vsakodnevno trpi body shame-ing, celo na delovnem mestu ...

Tudi dr. Ljuba Prener je imela tak stil.

Nika bravo! Pametna, odločna in udarna.