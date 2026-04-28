Seksi Breskvica razkrila podrobnosti odnosa z Dončićem: »On ve ... «

Košarkar Luka Dončić je pred kratkim prekinil razmerje z dolgoletno izbranko Anamario Goltes, kar je seveda v javnosti močno odmevalo. Ko je Anamarija z družbenih omrežij izbrisala vse njune skupne fotografije, je bilo jasno, da se med njima nekaj dogaja.

V začetku marca je Dončić javno potrdil razhod z dolgoletno partnerico, s katero sta bila več let v razmerju in v tem času ustvarila družino. Po neuradnih informacijah naj bi marca v Slovenijo pripotoval z namenom, da obišče hčerki.

Sočasno potekajo tudi postopki glede skrbništva in preživnine, ki se vodijo na sodišču v Sloveniji in Združenih državah Amerike. Dončića v postopkih zastopa priznana ameriška odvetnica Laura Wasser, ena najvidnejših specialistk za družinsko pravo v Los Angelesu, medtem ko Anamario v ZDA zastopa odvetnik Evan Itzkowitz.

Breskvica o Dončiću:»On ve, kdo sem«

Ob razhodu pa so se pojavila namigovanja o srbski pevki, ki so jo povezovali z Dončićem.

Anđela Ignjatović - Breskvica je na Balkanu zelo priljubljena. FOTO: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Gre za Anđelo Ignjatović - Breskvico in v javnosti se je namigovalo, da bi bilo lahko med njima kaj več kot samo poznanstvo, saj je košarkarski zvezdnik všečkal njene slike na družbenem omrežju. A Breskvica teh domnev ni potrdila, zdaj pa je za srbske medije povedala: »Nisva se srečala, to so vse neke zgodbe, vse se mi zdi smešno. Mene to res ne zanima, mi je pa v čast, da nekdo, ki je tako uspešen kot on, ve, kdo sem jaz,«.