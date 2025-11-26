Slovenska seksologinja razkrila pekel, ko je njen brat tonil v odvisnost: »Kokain je povsod, vsi so našmrkani«

Maja Grintal, seksologinja, ki se je javnosti predstavila najprej v slovenski, potem pa še hrvaški različici šova Sanjski moški, je razkrila svojo najtežjo življenjsko preizkušnjo: bratovo odvisnost. Na svojem profilu na Instagramu je povedala, da sta bili zadnji dve leti pred njegovim odhodom v komuno zanjo »naj­težji v življenju«, zdaj pa je brez olepševanja spregovorila še za Slovenske novice: »Kot družba smo v zelo kritičnem stanju.«

Grintalova je prepričana, da Slovenija drsi v normalizacijo drog, o kateri se nihče noče zares pogovarjati: »Droge so bile dostopne že 15 let nazaj v koncu osnovne šole. Takrat je kadil marihuano eden od 25 učencev. Danes je to postalo normalno,« je prepričana. Pravi, da so stvari ušle iz nadzora: »Sedaj je čisto navadno, da se enega skadi pred spanjem. In da ko greš ven žurirat, kombiniraš alkohol in kokain.« Slika nočnega življenja je po njenih besedah naravnost srhljiva: »WC-ji v klubih niso več za lulanje in slikanje, temveč za risanje črtic in šmrkanje.« Posebej šokantno je to, kar opaža zadnje čase: »V zadnjih sedmih letih sem opazila resničen razrast uporabe drog.«

Dotaknila se je izjemno osebne teme: odvisnosti od drog. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Pripravljena je bila, da bo umrl

Prvi alarm se je zgodil pri bratovih 16 letih: »Padel je v depresijo in tesnobo. Psihiatri so ga 'nafilali' s tabletami … in začela se je njegova pot konzumiranja.« Tablete, protibolečinska zdravila in marihuana so ga potegnili v spiralo, ki se je kasneje razvila v kokain: »Trava je bila začetek vsega, kokain pa (upam, da) konec.« Doda še: »Resno je bilo že ob 3 džojntih na dan.«

Svoje znanje in izkušnje je Maja s širšo publiko začela deliti leta 2019. FOTO: Instagram

Maja priznava, da je družina odvisnost prepoznavala počasi. »Najprej si zatiskaš oči … potem pa se začnejo laži, manipulacije, izkoriščanje in kraja,« je razkrila pretresljivo ozadje, ki nedvomno lahko razdre še tako trdno družino. Osebno jo je najbolj prizadelo, kako je brat izkoriščal njeno podporo: »Ko je potreboval nekoga, da ga posluša, me je uporabil in nato počel enako naprej.«

V prelomnem trenutku, ko je bilo vsega dovolj, je svojemu bratu izrekla besede, ki parajo srce: »Tvoje življenje je, naredi z njim, kar želiš … in jaz sem se pripravila tudi na to, da boš umrl,« razkriva. Dodaja, da sta bili zadnji dve leti pred njegovim odhodom v komuno obdobje, ki ju bo težko kdaj pozabila, saj »sta bili najtežji leti v mojem življenju«.

»Slovenija podcenjuje odvisnost«

Kot je povedala že na spletu, se njen boj ni končal, ko je brat odšel v komuno, je rana, ki jo vsak dan nosi s seboj. Obenem opozarja, naj nikar ne pozabimo, da je odvisnost bolezen. »Večina ljudi je od nečesa odvisna – telefon, delo, droge, alkohol, odnosi … tudi šport.« Dodala je še: »Odvisnost človeka spremeni v narcisa, manipulatorja, kradljivca, lažnivca.«

Vsem, ki se v svojih domovih srečujejo s podobnimi znaki, svetuje: »Potrebno je zaupati svojim občutkom. Če čutimo, da se nekaj dogaja, je po vsej verjetnosti res,« in poziva, naj družine v takšnih primerih ne čakajo predolgo: »Resnično ne ignorirati in se držati upanja ‘Pa saj bo boljše.’ Odvisnost v velikem odstotku vodi v smrt.«

Ker odvisniki pogosto izkoristijo dobroto, poudarja, da moramo biti »striktni pri dogovorih in postavljenih mejah«. In ne pozabiti nase: »Življenje z odvisnikom je težko. Tudi mi smo ljudje s svojimi čustvi in potrebami,« je še dodala.