Slovenska seksologinja razkrila pekel, ko je njen brat tonil v odvisnost: »Kokain je povsod, vsi so našmrkani«

Maja Grintal, seksologinja, ki se je javnosti predstavila najprej v slovenski, potem pa še hrvaški različici šova Sanjski moški, je razkrila svojo najtežjo življenjsko preizkušnjo: bratovo odvisnost. Na svojem profilu na Instagramu je povedala, da sta bili zadnji dve leti pred njegovim odhodom v komuno zanjo »najtežji v življenju«, zdaj pa je brez olepševanja spregovorila še za Slovenske novice: »Kot družba smo v zelo kritičnem stanju.«
Grintalova je prepričana, da Slovenija drsi v normalizacijo drog, o kateri se nihče noče zares pogovarjati: »Droge so bile dostopne že 15 let nazaj v koncu osnovne šole. Takrat je kadil marihuano eden od 25 učencev. Danes je to postalo normalno,« je prepričana. Pravi, da so stvari ušle iz nadzora: »Sedaj je čisto navadno, da se enega skadi pred spanjem. In da ko greš ven žurirat, kombiniraš alkohol in kokain.« Slika nočnega življenja je po njenih besedah naravnost srhljiva: »WC-ji v klubih niso več za lulanje in slikanje, temveč za risanje črtic in šmrkanje.« Posebej šokantno je to, kar opaža zadnje čase: »V zadnjih sedmih letih sem opazila resničen razrast uporabe drog.«
Prvi alarm se je zgodil pri bratovih 16 letih: »Padel je v depresijo in tesnobo. Psihiatri so ga 'nafilali' s tabletami … in začela se je njegova pot konzumiranja.« Tablete, protibolečinska zdravila in marihuana so ga potegnili v spiralo, ki se je kasneje razvila v kokain: »Trava je bila začetek vsega, kokain pa (upam, da) konec.« Doda še: »Resno je bilo že ob 3 džojntih na dan.«
V prelomnem trenutku, ko je bilo vsega dovolj, je svojemu bratu izrekla besede, ki parajo srce: »Tvoje življenje je, naredi z njim, kar želiš … in jaz sem se pripravila tudi na to, da boš umrl,« razkriva. Dodaja, da sta bili zadnji dve leti pred njegovim odhodom v komuno obdobje, ki ju bo težko kdaj pozabila, saj »sta bili najtežji leti v mojem življenju«.
Kot je povedala že na spletu, se njen boj ni končal, ko je brat odšel v komuno, je rana, ki jo vsak dan nosi s seboj. Obenem opozarja, naj nikar ne pozabimo, da je odvisnost bolezen. »Večina ljudi je od nečesa odvisna – telefon, delo, droge, alkohol, odnosi … tudi šport.« Dodala je še: »Odvisnost človeka spremeni v narcisa, manipulatorja, kradljivca, lažnivca.«
Vsem, ki se v svojih domovih srečujejo s podobnimi znaki, svetuje: »Potrebno je zaupati svojim občutkom. Če čutimo, da se nekaj dogaja, je po vsej verjetnosti res,« in poziva, naj družine v takšnih primerih ne čakajo predolgo: »Resnično ne ignorirati in se držati upanja ‘Pa saj bo boljše.’ Odvisnost v velikem odstotku vodi v smrt.«
Ker odvisniki pogosto izkoristijo dobroto, poudarja, da moramo biti »striktni pri dogovorih in postavljenih mejah«. In ne pozabiti nase: »Življenje z odvisnikom je težko. Tudi mi smo ljudje s svojimi čustvi in potrebami,« je še dodala.