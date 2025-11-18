Senidah in Muff spet skupaj?! To se dogaja s priljubljeno pevko

Nekoč je Slovenija prepevala pesem skupine Muff Naj sije v očeh, danes pa milijoni poslušajo pesmi pevke Senidah. Kot otrok je občudovala Dejo Mušič in sanjala o nastopu v oddaji Karaoke. V Stožicah napoveduje decembrski spektakel, na katerem obljublja presežke, presenečenja in posebne goste. V dneh pred koncertom je tempo intenziven. Pridružili se ji bodo tudi Muff, kar bo za pevko posebno čustven trenutek. Čeprav je o dogajanju na koncertu še nekoliko skrivnostna, nam je razkrila: »Tukaj sem doma, tukaj si lahko privoščim malo več.« Čeprav si želi pet ali šest kostumov, pravi, da jih bo imela manj, a morda s kakšnim dodatnim elementom, ki bo med koncertom poletel z nje. Če ne bi ustvarjala glasbe, bi se zagotovo ukvarjala z modo.

Senidah nam je zaupala marsikaj o sebi. FOTO: MARKO FEIST

Začelo se je s skupino Muff

Pot od skupine Muff do solo kariere za Senidah danes deluje skoraj kot prejšnje življenje. »Ko poslušam stare komade, se mi zdi, kot da je bilo to v drugem življenju,« priznava. A jedro ekipe ostaja isto: Tadej Košir, Anže Kacafura in ona – ustanovni člani skupine Muff. »Ta prva ekipa ostaja, ostalo se samo dodaja,« razloži. Čeprav je zdaj v vrhu scene, se zna prizemljiti, in to znajo tudi njeni najbližji: »Tisti, ki te imajo res radi, te kdaj spustijo malo na realna tla.« Po težjih trenutkih nastaja tudi največ materiala, priznava: »Ko sem nesrečna, so oni srečni, ker takrat ustvarjam.«

Na njen veliki koncert v domačem mestu so oboževalci čakali več let. FOTO: OSEBNI ARHIV

Mama ji je šivala oblačila

Ekstravaganten slog je del nje že od otroštva. »Še dobro, da je mami rada šivala,« se nasmeji. Danes ima toliko oblačil, da jih hrani celo v skladišču. Na odru pa pokaže tudi svojo nežnejšo plat: »Še dobro, da imam očala, da se ne vidi, kaj se dogaja tukaj spodaj.« Medijev ne bere, saj so predvsem balkanski lahko neizprosni. »Včasih si kaj tudi izmislijo,« nam je razkrila. Njena kariera pa se je začela povsem spontano, sestra je brez njenega vedenja naložila posnetek njenega petja na YouTube. »Skoraj sem omedlela!« nam je razložila. A ravno ta trenutek je sprožil verigo dogodkov, ki jo je pripeljala do tega, kar je danes. Ena najprepoznavnejših glasbenih ikon regije. Novemu ŠOKkastu lahko prisluhnete tukaj.