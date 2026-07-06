Simpatična slovenska pevka ne more več skrivati trebuščka (FOTO)

Priljubljena slovenska pevka Kaja Humski iz S.O.S. kvinteta, ki ga številni poznajo po nastopih na porokah, veselicah in drugih slavjih, očitno odšteva do enega najlepših življenjskih obdobij. Na najnovejših fotografijah, objavljenih na Instagramu skupine, je že opaziti njen ljubek nosečniški trebušček, pod objavami pa so se hitro usule čestitke.

Čeprav pevka vesele novice uradno še ni naznanila, so sledilci hitro opazili, da bo kmalu stopila v novo življenjsko vlogo. Ob tem pa nosečnost očitno ni razlog, da bi stopila z odrov. Nasprotno – sodeč po posnetkih še naprej navdušuje občinstvo z energičnimi nastopi, ki so zaščitni znak S.O.S. kvinteta.

Kaja Humski je na slovenski glasbeni sceni uveljavljeno pevsko ime. FOTO: Marko Vavpotič

Kaja je ljubezen našla v vinarju Mihi Založniku. Kot je že razkrila v enem od pogovorov, se je med njima zgodila ljubezen na prvi pogled, njuna zgodba pa se je začela razvijati na večerji ob morju, kjer sta se takoj ujela. Že takrat ni skrivala, da si želita ustvariti družino, danes pa kaže, da se te želje uresničujejo. »Mislim, da so najine sanje takšne kot pri večini ljudi. Ustvariti si družino, se čim več pogovarjati in dogovoriti, ustvarjati spomine, predati znanje na potomce, biti zadovoljna, delati to, kar ljubiva, in da ostaneva takšna, kot sva. Preprosta in srčna. Z glasbo v ozadju in vinom v rokah,« je povedala. Če gre soditi po nasmehu na njenem obrazu in čestitkah, ki jih prejema na družbenih omrežjih, bo njuna skupna zgodba kmalu dobila novo, zelo posebno poglavje.