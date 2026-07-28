Sin hrvaške pevke in Slovenca bo moral v zapor, priznal napade na dostavljavce

G. D. (22), sin hrvaške pevke Anđe Marić in Slovenca Primoža Dolničarja, je na sodišču v Zagrebu priznal krivdo za napade na dostavljavce v zagrebški četrti Rudeš decembra lani, čeprav je sprva krivdo zanikal. Zaradi poškodovanja tuje stvari, ropa in dveh kaznivih dejanj nasilniškega vedenja je bil nepravnomočno obsojen na delno pogojno zaporno kazen. Njegov oče je Slovenec Primož Dolničar, nekdanji plesalec, fotograf in televizijski voditelj, ki se je pozneje posvetil kulinariki in izdelavi lesenega pohištva. Slovenski javnosti je bil vrsto let znan tudi zaradi odmevnega sodnega spora z nekdanjo soprogo Anđo Marić glede skrbništva nad sinom.

Sodišče je G. D. izreklo kazen dveh let in osmih mesecev zapora, piše Jutarnji list. Osem mesecev bo moral prestati brezpogojno, preostali dve leti pa sta pogojni s preizkusno dobo petih let. V tem času ne sme storiti novega kaznivega dejanja. Ker je bil v priporu od 7. decembra lani do 2. julija letos, bo moral po pravnomočnosti sodbe odslužiti manj kot mesec dni zapora. Sodišče mu je odredilo tudi obvezno zdravljenje odvisnosti od alkohola, ki lahko traja do treh let. Poleg tega mora varaždinskemu podjetju plačati 600 evrov odškodnine, oproščen pa je plačila sodnih stroškov.

Na sodišču priznal krivdo

»Kriv sem, žal mi je in svoje dejanje obžalujem. Imam bolno mamo in ji želim pomagati. Prav tako bi rad zaživel normalno življenje in se zaposlil,« je dejal v zagovoru. Sodišče je kot olajševalne okoliščine upoštevalo priznanje, obžalovanje, ponižno držo in samokritičnost. Psihiatrično izvedensko mnenje je pokazalo, da je bil ob storitvi kaznivega dejanja zmanjšano prišteven, vendar je sodišče ocenilo, da je ravnal z neposrednim naklepom.

Hrvaška pevka Anđa Marić in fotograf Primož Dolničar v srečnejših časih. FOTO: Mediaspeed

Po aretaciji je na tožilstvu povedal, da ga motijo dostavljavci, ki po njegovem mnenju vozijo prehitro. »Ne motijo me Indijci, moti me prehitra vožnja. Bojim se za psa in mamo. Denarja, telefona in koles nisem ukradel, le prestavil sem jih na drugo lokacijo,« je dejal. Ob tem je priznal, da ima težave z alkoholom in da vsak dan popije od dva do tri decilitre vodke.

Napadel dva dostavljavca

Napadena sta bila dva tuja državljana, zaposlena pri podjetjih za dostavo hrane. Eden od njiju je na sodišču povedal, da ga je napadalec prijel za glavo in z njo udaril ob zid, nato pa mu odpeljal električno kolo. Ko ga je dohitel, je obtoženi kolo že odvrgel v potok, dostavljavca pa večkrat udaril po glavi in telesu ter mu iz žepa vzel 200 evrov. Na pomoč je priskočil drugi dostavljavec, ki ga je prav tako napadel.

Napadi so se zgodili 6. decembra lani v razmiku približno dvajsetih minut. Čeprav pred tem G. D. ni bil kazensko obsojen, je bil po podatkih tožilstva večkrat prekrškovno kaznovan zaradi napadov, prav tako na tuje državljane. Po sinovi aretaciji in tudi po izreku sodbe se je Anđa Marić večkrat oglasila na družbenih omrežjih. Javnosti je priznala, da se njen sin spopada z odvisnostjo od alkohola, ter odkrito spregovorila o težavah, s katerimi se sooča njena družina, poroča Jutarnji.hr.