Sin Petre Kerčmar in Uroša Slaka presenetil z objavo: objavil je posnetek s praznovanja (FOTO)

Televizijska voditeljica Petra Kerčmar, ki je že dolga leta nepogrešljiv obraz informativne oddaje 24ur, je te dni praznovala 52. rojstni dan. Nekaj utrinkov ob svojem jubileju je delila tudi na instagramu, kjer je bilo hitro jasno, da je bila slavljenka obkrožena z najbližjimi. Posebno pozornost pa je pritegnila fotografija, na kateri je skupaj s sinom Aljažem Slakom.

Prav Aljaž je z objavo razkril, da njegova mama praznuje. Delil je njuno skupno fotografijo in ob njej zapisal, da rojstni dan praznuje najboljša mama, Petra pa je ob tem dobila tudi prikupno značko »best mom«. Mnogi so ob fotografiji takoj opazili, kako odrasel je že sin Petre Kerčmar in Uroša Slaka.

Aljaž je delil skupno fotografijo s praznovanja.

Aljaž se sicer na družbenih omrežjih ne pojavlja prav pogosto, zato je vsaka takšna objava toliko bolj zanimiva. Ko pa se pokaže, vzbudi precej pozornosti. Ni skrivnost, da sta starša nanj izjemno ponosna, kar sta v preteklosti že večkrat poudarila.

Nekdanja partnerja, ki še vedno skupaj delata na Pop TV, sta po razhodu očitno ohranila lep odnos. To se je pokazalo tudi ob pomembnih družinskih trenutkih, med drugim ob Aljaževi lanskoletni polnoletnosti, ko sta pokazala, da so še vedno trdna in povezana trojica, čeprav ne živijo več pod isto streho. Petra je takrat ganjeno povedala, da je Aljaž njun največji dosežek, saj je zrasel v empatičnega, pozornega in iskrenega mladeniča.

Aljaž bo kmalu star 19 let in že dobro ve, kaj si želi v življenju. V Novem mestu je kot srednješolec obiskoval Grm – center biotehnike in turizma, kjer je bil vpisan v program kmetijsko-podjetniški tehnik, po nekaterih namigih pa naj bi se že podal tudi v podjetniške vode.