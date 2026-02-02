  • Delo d.o.o.
UBRANIL NASLOV DRŽAVNEGA PRVAKA

Sin Tomija Megliča spet na vrhu, gre mladi Zak po stopinjah Domenatorja?

Ubraniti naslov je v športu pogosto še težje kot ga osvojiti prvič.
Zak Meglič FOTO: Instagram, Zaslonski Posnetek
Zak Meglič FOTO: Instagram, Zaslonski Posnetek
A. G.
 2. 2. 2026 | 15:25
2:13
A+A-

Tomi Meglič, legendarni pevec slovenske rock skupine Siddharta, je v zadnjih dneh povzročil val navdušenja med svojimi sledilci na Instagramu. Njegov sin Zak Meglič, star 15 let in mlad up in talent smučarskih skokov, je na tekmovanju v Ljubnem uspel ponovno ubraniti naslov državnega prvaka v kategoriji do 16 let – in to tako v posamični kot v ekipni konkurenci. Zak bo marca dopolnil 16 let, športno pa že zbira naslove in odličja, ki kažejo na svetlo prihodnost v tem zahtevnem športu.

Tomi je navdušenje nad uspehom sina delil z občinstvom na Instagramu in ob objavi fotografij zapisal navdihujoče ter ganljive besede: »Ubranjen naslov državnega prvaka! Zak je v Ljubnem postal 2-kratni državni prvak U16, tako posamično kot ekipno! Čestitke, sinko moj! Vsi ponosni do vesolja.« Pod objavo so se hitro zvrstili številni komentarji s čestitkami in pohvalami, ki slavijo tako dosežek kot vztrajnost mladega skakalca, ki podira meje v svoji starostni kategoriji. Zak s tem pokazal, da ne gre za enkraten uspeh, temveč za rezultat vztrajnosti, treninga in prave tekmovalne miselnosti – ubraniti naslov je v športu pogosto še težje kot ga osvojiti prvič.

Uspeh Zaka Megliča ni le športna novica – je tudi potrditev trdnih družinskih temeljev in podpore, ki jo ima od očeta Tomija in matere Mance Simčič. Ta zgodba o dosežkih, prijateljskem odnosu staršev in ponosu, ki presega osebne spremembe, je navdihujoča in spodbudna za vse mlade športnike, ki sledijo svojim sanjam. Čeprav sta se Tomi in nekdanja manekenka in danes uspešna odvetnica Manca pred leti razšla, se je njuna zveza končala mirno in brez večjih javnih sporov. Manca je v izjavah poudarila, da se tudi po razhodu dobro razumeta in da sta ohranila spoštljiv odnos, predvsem zaradi otrok. Skupaj sta bila približno 13 let, v tem času pa sta postala starša dvema otrokoma – sinu Zaku in hčerki Nori.

Tomi MegličSiddhartasmučarski skoki
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
