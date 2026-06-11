Škrabčeva domačija gostila večer o nogometu in njegovih izzivih (FOTO)

V prijetnem ambientu Škrabčeve domačije v Hrovači je pred poletnim premorom potekal še zadnji večer tradicionalnih mesečnih pogovorov v skednju. Tokrat sta bila osrednja gosta nekdanji slovenski nogometni reprezentant Miran Pavlin, danes eden vodilnih mož angleškega prvoligaša Nottingham Forest, ter predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović. Pogovor, ki ga je vodil dr. Marko Hočevar z ljubljanske ekonomske fakultete, je ponudil zanimiv vpogled v sodobni nogomet, ki že dolgo ni več zgolj šport, temveč tudi pomembna gospodarska, medijska in družbena panoga.

Nekaj dni pred začetkom svetovnega nogometnega prvenstva sta sogovornika spregovorila o uspehih slovenskega nogometa, izzivih domačih klubov, vplivu kapitala na razvoj igre ter prihodnosti tega športa v Sloveniji. Posebno pozornost je pritegnil Miran Pavlin, član zlate generacije slovenskega nogometa, ki je sodelovala pri zgodovinskih uvrstitvah reprezentance na evropsko prvenstvo leta 2000 in svetovno prvenstvo leta 2002. Za slovensko reprezentanco je odigral 63 tekem in dosegel pet zadetkov, po koncu igralske kariere pa uspešno nadaljeval delo v nogometnih vodah. Pred dvema letoma se je pridružil Nottingham Forestu, kjer deluje na vodstveni ravni. »Sem dokaz, da lahko tudi iz majhne Slovenije prideš v premier ligo in tam uspešno delaš. Potrebna sta znanje in trdna glava,« je dejal.

Rade Mijatović in Samo Pogorelc

Pavlin je izpostavil tudi izjemen potencial slovenskega nogometa. Po njegovem mnenju Slovenija glede na število prebivalcev premore presenetljivo veliko nadarjenih nogometašev. Ob tem je opozoril, da morajo tuji lastniki klubov prepoznati vrednost domačega znanja in igralcev.

Visoka raven konkurenčnosti

Predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović je opozoril na eno največjih težav slovenskega nogometa – pomanjkanje ustrezne infrastrukture. »Število mladih nogometašev narašča, igrišč pa ni dovolj,« je poudaril. Ob tem je izpostavil tudi visoko raven konkurenčnosti. Kot primere uspešnega delovanja je navedel Celje, ki je v zadnjih letih doseglo odmevne uspehe doma in v evropskih tekmovanjih, pa tudi Muro, Koper, Olimpijo in Maribor. »Takšne konkurenčnosti nima nobena država na območju nekdanje Jugoslavije,« je ocenil.

Marko Hočevar, Rade Mijatović, Daniel Vincek, ki v reprezentanci skrbi za prehrano, in Miran Pavlin.

Sogovornika sta se dotaknila tudi razlik med delovanjem Evropske nogometne zveze (Uefa) in Mednarodne nogometne zveze (Fifa). Ob tem sta poudarila, da Uefa pod vodstvom slovenskega predsednika Aleksandra Čeferina dosledneje sledi evropskim vrednotam in standardom. Govorila sta tudi o vse večjem vplivu kapitala na nogomet ter o izzivih, ki jih prinaša globalizacija tega športa. Beseda je med razpravo pripadla tudi ribniškemu županu Samu Pogorelcu, ki je predstavil razvoj Nogometnega kluba Ugar ter izrazil željo, da bi pri nadaljnji rasti kluba sodelovala tudi Nogometna zveza Slovenije.