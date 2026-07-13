Skrivna poroka slovenskega smučarskega skakalca (FOTO)

Nekdanji slovenski smučarski skakalec Jaka Hvala je preteklo soboto stopil v novo življenjsko poglavje. S svojo izbranko Katjo sta svojo ljubezen okronala s poroko, sodeč po objavah nastopajočih glasbenikov pa je bilo slavje polno dobre volje, plesa in nepozabnih trenutkov. Romantike ni manjkalo, svatje pa so poskrbeli za odlično vzdušje, ki je trajalo pozno v noč. Za glasbeni del večera je skrbel Dejan Dogaja z bandom, posebno presenečenje pa je pripravil tudi eden izmed svatov. Za mikrofon je namreč stopil smučarski skakalec Žiga Jelar in mladoporočencema zapel.

Konec kariere leta 2020

Jaka Hvala je v času športne kariere sodil med vidnejše slovenske smučarske skakalce. Največji uspeh med posamezniki je dosegel 13. februarja 2013 v nemškem Klingenthalu, uspešen pa je bil tudi kot član slovenske reprezentance. Z ekipo je petkrat stal na stopničkah svetovnega pokala, od tega trikrat na najvišji. V celinskem pokalu je na zmagovalni oder stopil kar trinajstkrat. Tekmovalno pot je končal leta 2020, slovo od skokov pa je sporočil prek Instagrama.

FOTO: Instagram

Po športni karieri se je podal v povsem drugačne vode. Če gre soditi po njegovih objavah na družbenih omrežjih, se je z veliko strastjo posvetil peki pic, s katerimi navdušuje svoje sledilce. Tokrat pa je bil razlog za slavje še toliko lepši. Namesto športnih uspehov so bili v ospredju ljubezen, družina in prijatelji, ki so z mladoporočencema praznovali enega najpomembnejših dni v njunem življenju.