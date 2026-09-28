Je to dokaz, da se je Nina Pušlar poročila? (FOTO)

Priljubljena slovenska pevka Nina Pušlar je očitno naredila zanimivo spremembo, ki je javnosti doslej ni posebej izpostavljala. Na spletni strani Bizi, kjer so objavljeni podatki o podjetnikih, smo opazili, da je pri svojem imenu navedla tudi priimek Čož. Po poročanju nekaterih medijev naj bi bil Čož priimek njenega partnerja in očeta otroka, zato se je ob tem nemudoma pojavilo vprašanje, ali se za spremembo skriva tudi poroka. Nina tega za zdaj javno ni potrdila, zato ni mogoče vedeti, ali sta z izbrancem res dahnila usodni da ali pa je priimek spremenila oziroma dopolnila iz drugega razloga. Pevka je sicer svoje zasebno življenje vselej skrbno varovala pred javnostjo, zato tudi tokrat ostaja precej skrivnostna.

Čaka jo najlepša vloga življenja

Spomnimo, Nina je junija svojim oboževalcem sporočila, da se za nekaj časa poslavlja od glasbenih odrov. Razlog je bil lepši, kot bi si lahko mislili, saj jo čaka »najlepša vloga njenega življenja«. Pevka je namreč v pričakovanju prvega otroka, po poročanju nekaterih medijev pa naj bi prav v teh dneh že postala mamica. Če je k njenemu imenu res dodan tudi priimek Čož, je leto 2026 zanjo tako očitno prineslo kar dve veliki življenjski spremembi. Ali sta Nina in njen partner Rok svojo ljubezen okronala tudi s poroko, za zdaj ostaja neznanka. Iz samega podatka na spletni strani Bizi tega namreč ni mogoče zanesljivo potrditi. Vsekakor pa je pred priljubljeno pevko novo in čustveno poglavje, ki ga je očitno dolgo čakala. Nini, njenemu partnerju in njunemu novemu družinskemu članu tudi iz našega uredništva želimo vse dobro.