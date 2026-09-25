Skrivnostni posnetki Tine Gaber Golob v dvigalu: prosili smo jo za komentar (VIDEO)

Tina Gaber Golob je na Instagramu zanetila radovednost z nenavadno skrivnostnim posnetkom, s katerim očitno napoveduje nov projekt. »Včasih, če želiš uspeti, se moraš biti pripravljen za nekaj časa umakniti,« je zapisala ob videu, v katerem se pojavi tudi oznaka »500. dan«, nato pa sledi hiter kolaž številnih voženj z dvigalom. Ob objavi je dodala še kratko sporočilo »Še malo« in emotikon filmskega traku, zato so se med sledilci hitro pojavila ugibanja, ali pripravlja nekaj, povezano s filmom oziroma videom. Pod posnetkom so se zvrstile številne lepe želje in spodbudni komentarji, sama pa za zdaj ostaja zelo skrivnostna.

»Žal še ne morem, kmalu!«

Na Gabrovo smo se obrnili tudi sami in jo vprašali, kaj pravzaprav napoveduje ter ali lahko razkrije vsaj kakšen namig o projektu, ki ga pripravlja. A podrobnosti za zdaj očitno še niso namenjene javnosti. »Žal še ne morem, kmalu!« nam je skrivnostno odgovorila. Kaj pomenijo 500. dan, ponavljajoče se vožnje z dvigalom in filmski trak, tako za zdaj ostaja odprto. Jasno je le, da se nekaj pripravlja in da bo, sodeč po njenem sporočilu, čakanja očitno kmalu konec.