KAKŠEN POMEN SKRIVA?

Skrivnostni prstan Golobove Nike: kaj skriva simbol, ki ga nosi (FOTO)

Voditeljica podmladka Svobode Nika Podakar nosi prstan s posebnim sporočilom.
Nika Podakar iz Gibanja Svoboda Mladi nosi zanimiv prstan. FOTO: Zajem Zaslona Facebook

N. P.
 4. 11. 2025 | 14:30
 4. 11. 2025 | 14:38
2:21
Na posnetku nove predsednice podmladka Gibanja Svoboda, mlade pravnice Nike Podakar, v oči bode zanimiv prstan. Na prvi pogled gre za eleganten, nekoliko večji kos nakita, a njegov simbol je vse prej kot običajen – štirikraki križ, ujet v krog, ki spominja na starodavni keltski ali templjarski znak. Je to le modni detajl ali v sebi skriva globlji pomen?

Nika Podakar je ena najmlajših političark v Sloveniji, ki ji je uspelo zasesti vidno funkcijo v vladajoči stranki. Stara je komaj okoli petindvajset let, za predsednico podmladka Svoboda Mladi pa je bila izvoljena na kongresu v Ljubljani. Ob izvolitvi je poudarila, da »mladi niso le spremljevalci politike, ampak njeno gonilo,« ter obljubila, da bo organizacija mladih delovala bolj povezano, aktivno in glasno.

Le nakit ali kaj globljega?

Simbol, ki ga nosi Podakarjeva, je po obliki podoben t. i. keltskemu križu – starodavnemu znaku, ki združuje križ in krog, simbol večnosti, ravnotežja in življenjskega cikla. V keltski mitologiji pomeni zaščito, moč in povezanost s predniki. V sodobnem času je motiv pogosto uporabljen tudi le kot estetski detajl, brez posebne simbolike.

A ker gre za osebo, ki je zdaj na čelu mladinske organizacije ene najvplivnejših političnih strank v državi, nekateri menijo, da dotični prstan ni le modni dodatek. Ali gre za »simboliko moči« ali le za izbran stil, ki poudarja njeno samozavest in odločnost? Za pojasnilo smo se obrnili kar na lastnico prstana. Za Slovenske novice je sporočila: »Na prstanu je upodobljen kompas, dodatne simbolike prstan nima.«

Kdo je Nika Podakar?

Podakar prihaja z Gorenjske in je v stranki aktivna že dlje časa. Njeno ime je postalo znano, ko so mediji razkrili, da je hči Darje Šlibar, vodje Specializiranega državnega tožilstva. Na čelu Svobode Mladi si prizadeva, da bi mladi v stranki dobili več besede pri oblikovanju politik, predvsem tistih, ki zadevajo stanovanja, okolje in zaposlovanje. 

politikamodanakitNika PodakarsvobodaGibanje Svoboda Mladimladiprstansimbolika
