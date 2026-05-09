Skupina Ana Pupedan je pesem Adijo, Mare posvetila preminulemu ustanovnemu članu

Več kot leto dni po smrti ustanovnega člana in dolgoletnega bobnarja Marka Dolesa, ki je življenje izgubil zaradi zdrsa pod pobočjem Šebrelj ob Idrijci, se skupina Ana Pupedan vrača z novo skladbo Adijo, Mare. Z njo so se poklonili prijatelju, ki je pustil globoko sled tako v skupini kot med njenimi poslušalci.

Pesem, prežeta z značilno neposrednostjo in narečno poetiko, nosi sporočilo prijateljstva in povezanosti. Ni zgolj nov singel, temveč izraz spoštovanja do pokojnega prijatelja, pa tudi nadaljevanja poti. Člani skupine poudarjajo, da gre za skladbo, posvečeno človeku, ki je s svojo držo, trmo in zvestobo ustvarjalni neodvisnosti pomembno oblikoval identiteto benda. Nastala je »v enem šusu – iz prve«, v studiu Jork v Dekanih, produkcijo, mix in mastering je prevzel novi bobnar Andrej Pirjevec v studiu Open Arts, za aranžma pa so poskrbeli pupedanci.

Po Marku je za bobne stopil Pirjevec, ki je glasbenik z mednarodnimi izkušnjami, deluje tudi kot skladatelj, producent in pedagog. Njegov prihod hkrati pomeni začetek novega ustvarjalnega poglavja. Izdajo skladbe bodo pospremili s koncertom Adijo, Mare – in memoriam Marku Dolesu, ki bo danes ob 20. uri v pivški Skali. Datum ni naključen, na dan zmage in občinski praznik bo večer posvečen spominu, glasbi in skupnosti.

Marko Doles je umrl januarja lani.

34 let ustvarjanja

Na odru se bodo skupini pridružili številni gostje: Drago Mislej - Mef, Jani Kovačič, Rudi Bučar, Anika Horvat, Boštjan Gombač, Vroči pedoči, Marko Hatlak, Ansambel Snežnik, Miha Žele ter Jana Olivieri. Kot napovedujejo člani, bo to »srečanje z vsemi vami, nami in izbranimi gosti, ki so bili Maretu najbolj pri srcu«. Večer ne bo le koncert, temveč tudi preplet spominov, petja, igranja, rajanja, smeha in tudi kakšne solze. Skupina iz Pivke deluje že od leta 1992 in je v več kot treh desetletjih ustvarila prepoznaven glasbeni izraz, ki združuje elemente rocka, bluesa, punka, jazza, folka in etna. Z več kot 1500 koncerti doma in v tujini ostaja ena najbolj izvirnih zasedb na slovenski glasbeni sceni, znana po energičnih nastopih in zvestobi protimainstreamovski drži. Zasedbo danes sestavljajo Simon Avsec (glavni vokal, avtor), Boštjan Požar (kitara, spremljevalni vokal), Peter Žnidaršič (bas, spremljevalni vokal) in Andrej Pirjevec (bobni). Adijo, Mare tako ni slovo v klasičnem smislu, temveč nadaljevanje – glasno, iskreno in, kot bi želel tudi Marko, brez olepševanja.