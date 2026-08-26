Slavni nogometaš za morski oddih izbral slovenskega chefa! Samo zanj je več dni kuhal Anže iz MasterChefa

Legendarni nogometaš Zlatan Ibrahimović je za dopustniški odklop na Hrvaškem izbral luksuzno vilo na Lošinju, za svoje kulinarične užitke pa ni najel domačega ali svetovno znanega tujega chefa, temveč se je prepustil rokam slovenskih strokovnjakov.

Za organizacijo njegovih obrokov skrbi slovenska platforma DINE, nam je sporočil nekdanji tekmovalec MasterChefa Januš Grm, ki goste povezuje z zasebnimi kuharji, glavno kuhalnico v Zlatanovih odmerjenih dneh oddiha pa v rokah drži slovenski zmagovalec šova MasterChef, chef Anže Kuplenik. Da je bila kulinarična izkušnja za zvezdnika nekaj posebnega, potrjuje dejstvo, da je Anže v njegovi vili zasebne obroke pripravljal več dni zapored. Sledilcem je na Instagramu ponudil vpogled v svoja nepozabna doživetja, saj je delil serijo fotografij s preprostim pripisom »Kakšno poletje« in ga pospremil z vrsto navdušenih emodžijev.

Z Ilko Štuhec. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Fotografije razkrivajo, da je imel Anže nadvse pestro in družabno sezono. Poleg sproščenih utrinkov ob morju ter druženja s kuharskimi kolegi izstopata predvsem dva poznana obraza: na eni pozira z ramo ob rami z Ibrahimovićem, na drugi pa se sproščeno smeji v družbi smučarske šampionke Ilke Štuhec. Njegove specialitete so tako med poletjem očitno razvajale tako bližnje prijatelje kot vrhunske svetovne in domače športnike.