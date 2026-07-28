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SPLETNA SATIRA

Katja Kokot po viralnem videu: »Hvala za reklamo. Cenim« (VIDEO)

Poslanka stranke Resnica se je na Facebooku odzvala na satirični video, ki je v nekaj dneh zaokrožil po družbenih omrežjih.
Utrinek iz videa FOTO: Facebook, zaslonski posnetek
Utrinek iz videa FOTO: Facebook, zaslonski posnetek
A. G.
 28. 7. 2026 | 12:42
5:35
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Spletna satira je v zadnjih letih postala nepogrešljiv del družbenih omrežij. Politiki, estradniki in druge javne osebnosti se skoraj vsakodnevno znajdejo v memih, fotomontažah in zabavnih videoposnetkih, ki pogosto brišejo mejo med humorjem, kritiko in provokacijo. Med najbolj prepoznavnimi ustvarjalci tovrstnih vsebin pri nas je profil Slomemija, katerega objave redno sprožajo val odzivov – od glasnega smeha do neodobravanja.

Tokrat se je v središču pozornosti znašla poslanka Državnega zbora Republike Slovenije Katja Kokot iz stranke Resnica. Na družbenih omrežjih je zaokrožil video, v katerem nastopa kot osrednja protagonistka. Posnetek jo prikazuje v različnih vlogah in na satiričen način komentira njeno javno podobo.

»Poglejte, koliko časa in energije porabijo zame«

Poslanka se je na video odzvala na Facebooku in zapisala: »HAHAHA, ljudje, poglejte koliko časa in energije porabijo eni za mene ... epsko. To so zdaj že celi videi. So pa tile ziher doma iz Ljubljane, ker kmetijstvo, krave in pridelavo hrane razumejo kot nekaj slabšalnega. Kako zelo so v zmoti ... Sicer pa hvala za reklamo. Cenim. In upam, da usode neplačanih delavcev naslednjič izpustite iz smešnic. Ta del ni kul. Vem, da me vsi ne razumete. In nič za to. Ta svet je lep. Poln zanimivih, posebnih ljudi. Biti povprečen je dolgočasno. Next level shit ...«

Njena objava je hitro pritegnila pozornost številnih uporabnikov družbenih omrežij. Medtem ko so nekateri pohvalili, da je satirični prispevek sprejela z veliko mero humorja in samoironije, so drugi razpravljali predvsem o meji med satiro in osebnim napadom. Posebej je izpostavila del videa, ki se nanaša na usode neplačanih delavcev, in zapisala, da takšna tema po njenem mnenju ne sodi med šale.

Med podporniki prevladujejo pohvale

Pod objavo Katje Kokot se je zvrstilo veliko komentarjev. Med njimi je bilo opaziti precej podpore poslanki, številni pa menijo, da ji je satirični video pravzaprav naredil dodatno promocijo.

»Pravzaprav dober video. Vsak dan smo v 'next level shit'. Nekaj najlepšega je delo na zemlji, vsi pridelki, predvsem lastno pridelovanje. Ste vzor. Pošteno delo samo po sebi pridobiva vrednost. Katja, politiko ste s svojim delom naredili privlačno, itak ste vi privlačni, podpiramo vas,« je zapisala Majda.

Ignac je komentiral: »Če bi vi bili kimavček v levi greznici, bi vas nihče ne povohal. Mislim, da vam s takimi forami delajo reklamo!«

»Za dobrim konjem se vedno praši,« je jedrnato zapisala Maja.

Podobnega mnenja je bila tudi Mateja, ki je dodala: »Za dobrim konjem se praši. Zato vsi, ki so zadaj, kašljajo. In oni se davijo, ne kašljajo. In da zlorabljajo umetno inteligenco za norčevanje, se mi je pa vse zagravžalo. Delajo se norce s podeželja, ki jih hrani. S tem videom so povedali, koga podpirajo in na čigavi strani so.«

»Odlično. Dobro sporočilo. Tako dolgega videa niso naredili še za nobenega politika,« pa meni Alojz.

Roman je med drugim zapisal, da ga preseneča, koliko časa je bilo po njegovem vloženega v izdelavo videa, ob tem pa poslanki izrazil podporo in ji zaželel lepe počitnice.

Tudi predlogi za politično delo

Nekateri uporabniki so priložnost izkoristili tudi za predloge, kaj bi poslanka lahko izpostavila pri svojem delu v parlamentu.

Anton je med drugim zapisal, da bi si želel več razprave o življenjskih stroških, pokojninah in plačah, opozoril na podražitve energentov, hrane in telekomunikacijskih storitev ter izrazil pričakovanje, da bi se zavzela za višje odkupne cene mleka in boljši življenjski standard ljudi. Ob koncu ji je izrazil podporo.

Več kot 20.000 sledilcev

Profilu Slomemija na Instagramu sledi več kot 20.600 uporabnikov, njegove objave pa pogosto dosežejo precej širše občinstvo tudi na drugih družbenih omrežjih. Prav zato odzivi ljudi, ki postanejo del njegovih satiričnih prispevkov, niso zanemarljivi. Nekateri se na šale odzovejo z nasmehom, drugi jih razumejo kot žalitev, tretji pa jih preprosto prezrejo.

Primer Katje Kokot znova odpira vprašanje, kje je meja med satiro, svobodo izražanja in osebnim dostojanstvom. Enoznačnega odgovora ni, je pa jasno, da humor na družbenih omrežjih ostaja ena najmočnejših oblik komentiranja aktualnega dogajanja. Prav zato pogosto ni v ospredju le vsebina satiričnega prispevka, temveč tudi odziv tistega, ki se v njem znajde. V primeru Katje Kokot je bil ta odziv prežet z ironijo in humorjem, hkrati pa z jasno pripombo, da obstajajo teme, ki po njenem mnenju ne sodijo v satirične zgodbe. Med komentarji pod njeno objavo je bilo sicer opaziti predvsem podporo, razprava o tem, kje se konča satira in začne osebna prizadetost, pa se očitno nadaljuje tudi tokrat.

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