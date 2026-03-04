Slovenci ujeti na Maldivih: pot do Slovenije bo nenavadna in dolga (FOTO)

Ko se je znani slovenski popotnik Zvone Šeruga prvič odpravil na potovanje s turistično agencijo, si verjetno ni predstavljal, da bo prav ta pot postala prava mala avantura. Zaradi zaostrenih vojaških razmer na Bližnjem vzhodu je namreč zračni promet po delu Azije močno moten – zaprta so številna letališča, zračni prostor nad nekaterimi državami pa je nedostopen. Posledice so kaotične: na tisoče, morda stotisoče potnikov z vsega sveta je obstalo na letališčih ali turističnih destinacijah, saj so številni leti odpovedani. Države in letalske družbe skušajo ljudi spraviti domov z različnimi rešitvami – od čarterskih in vojaških poletov do rednih linij, kjer je to še mogoče. Med tistimi, ki trenutno čakajo na pot domov, je tudi Šeruga s skupino slovenskih turistov na Maldivih. »Danes bi morali domov … ha, malo morgen!,« je zapisal. Popotnik je o nenavadni situaciji spregovoril na družbenem omrežju facebook.

»Naši leti proti domu so ukinjeni, letališča v Zalivskih državah zaprta, letala na tleh, verjetno stotisoče potnikov ujetih vzhodno od Irana,« je zapisal. A kljub zapletom poudarja, da panike ni. »Za dobro vago smo kakih 3000 kilometrov oddaljeni od Irana, Dubaja in podobnih krajev pod palmami, na belem pesku in ob turkiznem morju. Ne pritožujemo se,« je zapisal z značilnim humorjem. Veliko dela ima predvsem vodič Blaž, ki je v zadnjih dneh ves čas na telefonu in išče rešitev za skupino. »Zadnja dva dneva se mu je telefon, se mi zdi, kar zrasel z ušesom,« je hudomušno pripomnil Šeruga.

Tudi potniki sami so poskušali poiskati različne poti domov, a so hitro ugotovili, da razmere v regiji niso enostavne. Letališča v državah, kot sta Šrilanka in Indija, so močno obremenjena, cene letov so poskočile, ponekod pa so potrebni tudi vizumi in dolga čakanja. Zato so se na skupnem večernem sestanku na pesku pod palmami odločili za rešitev, ki jo je predlagala agencija.

Dolga pot domov: najprej še dlje na vzhod

Pot do Slovenije bo precej nenavadna. »Če morate iz Ljubljane v Dubrovnik, a je cesta pri Zadru zaprta, boste šli najprej na Češko, potem prek Madžarske v Srbijo in šele tam obrnili proti Jadranu,« je slikovito opisal situacijo. Podobno bo tudi njihovo potovanje. Z Maldivov bodo najprej leteli na Šrilanko, od tam v Malezijo, nato pa še dlje proti vzhodu – v Šanghaj na Kitajskem. Šele tam bodo obrnili proti Evropi: direktni let v Milano, nato pa še približno šest ur vožnje s kombijem do Ljubljane. Pot naj bi trajala dobra dva dneva. »Bi kakšna dobra duša pričakala kombi zombijev s sodom piva na Dolgem mostu? Jaz bi pa mogoče še kakšen šnopc zraven,« se je pošalil Šeruga.

»Če je vojna, je vojna za vse«

Kljub zapletom poudarja, da so potniki presenetljivo mirni in razumevajoči. »Nihče ne teži, nihče ne maha s tablo ‘gost je kralj’. Strinjamo se, da so tokrat na delu višje sile. Nove stroške pokrivamo sami, agencija pa se trudi po svojih najboljših močeh,« je zapisal.

In medtem ko svet spremlja zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu, Šeruga čas na Maldivih izkorišča po svoje. »Še en dan pod palmo bom že zdržal, dva ali tri dni pa bom zelo srečno preživel pod vodo. Svoje čase sem se precej potapljal – in kje je bolje to obuditi kot prav na Maldivih?« Iz »paradiža« tako pošilja preprost pozdrav: »Imejte se krasno!«