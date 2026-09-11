Slovenec bo ob Hansu Zimmerju sodeloval pri novi seriji Harry Potter: za svoje delo je bil že petkrat nominiran za emmyja (FOTO)

Slovenski skladatelj Anže Rozman je v zadnjih letih zgradil kariero, o kateri lahko številni ustvarjalci le sanjajo. Kranjčan, ki že vrsto let ustvarja v Los Angelesu, bo namreč sodeloval pri enem najbolj pričakovanih televizijskih projektov – novi HBO-jevi seriji o Harryju Potterju. Glasbo bodo ustvarjali Hans Zimmer, Kara Talve in Rozman v okviru priznane skladateljske hiše Bleeding Fingers Music.

Za Rozmana prihod tako velikega projekta ni naključje, temveč nadaljevanje večletnega dela v samem vrhu filmske in televizijske glasbe. Glasba ga je zanimala že od otroštva, lastne melodije pa je na klavirju začel ustvarjati pri devetih letih. Študij kompozicije in glasbene teorije je z odliko končal na Akademiji za glasbo v Ljubljani, nato pa se je na Berklee College of Music v Valencii izpopolnjeval še v skladanju glasbe za film, televizijo in videoigre. Prav njegov zaključni projekt, triminutna orkestralna skladba, posneta v londonskem studiu Air, je pritegnil pozornost Hansa Zimmerja. Leta 2018 ga je ta povabil v svojo ekipo Bleeding Fingers Music v Kaliforniji.

Od takrat se Rozman podpisuje pod vrsto velikih mednarodnih produkcij. Sodeloval je pri dokumentarnih serijah The Planets, Universe in Seven Worlds, One Planet, skupaj z Zimmerjem je ustvarjal glasbo za film The Great Bear Rainforest, pomemben del njegovega opusa pa je tudi uspešna serija Prehistoric Planet. Njegovo ime najdemo tudi med ustvarjalci glasbe za Netflixov dokumentarec Beckham. Rozman je bil za svoje delo večkrat nominiran za nagrado emmy, s čimer se je uvrstil med najuspešnejše slovenske ustvarjalce filmske in televizijske glasbe.

Zdaj ga čaka svet Harryja Potterja. Nova serija bo znano knjižno zgodbo J. K. Rowling na male zaslone vrnila v obsežni televizijski različici. Prva, osemdelna sezona z naslovom Harry Potter and the Philosopher's Stone bo po najnovejših podatkih HBO premiero doživela v božičnem času letos. V glavnih vlogah bodo Dominic McLaughlin kot Harry, Arabella Stanton kot Hermiona in Alastair Stout kot Ron.

Poseben izziv bo prav glasba. Filmska saga je namreč pustila izjemno prepoznavno glasbeno dediščino, zato se ustvarjalci zavedajo pričakovanj občinstva. Zimmer, Talve in Rozman so ob napovedi sodelovanja poudarili, da odgovornosti pri projektu takšnega obsega ne jemljejo zlahka, njihov cilj pa je ustvariti novo glasbeno podobo, ki bo hkrati spoštovala tisto, kar je bilo ustvarjeno pred njimi. Za Rozmana je sodelovanje pri Harryju Potterju še en velik mejnik na poti, ki ga je iz slovenskih glasbenih učilnic pripeljala naravnost med največja imena svetovne filmske industrije.