Slovenec, ki sije v mednarodnih igralskih projektih, trenutno blesti v priljubljeni hrvaški seriji

Slovenski igralec Klemen Novak je v zadnjih letih okrepil prisotnost v mednarodnih in regionalnih produkcijah, med katerimi veliko pozornosti dobiva hrvaška serija Divje čebele, umeščena v dalmatinsko zaledje petdesetih let 20. stoletja. Novak je v času prvega stika s hrvaško produkcijo snemal v Beogradu, kjer je delal na drugem projektu. Povabilo na avdicijo je prejel prek Instagrama, a se je selekcija hitro preselila v formalne avdicijske faze v studiu. Začetek procesa opiše pozitivno: »To je bil v bistvu splet takih zelo lepih okoliščin. Čisto sproščeno in brez pričakovanj.« V hrvaški seriji igra Petra Vukasa, najstarejšega sina osrednje družine, ki v zgodbi deluje kot antagonist. Hrvaški mediji so ga izpostavili kot enega najbolj opaženih negativcev sezone, predvsem zaradi interpretacije, ki združuje nadzorovan dramski izraz in izrazito ambicijo lika. O vlogi govori brez olepševanja: »On ne izbira sredstev, da bi prišel do cilja. Zelo je ambiciozen, ima pa tudi mračno plat.«

Za potrebe serije se je učil specifičnega dalmatinskega narečja

Novak poudarja, da je bil njegov osrednji izziv jezik. Čeprav hrvaško govori tekoče, je moral za lik osvojiti poseben naglas, sinjski dialekt. Pri pripravah je sodeloval z igralko Andrijano Vicković iz Splitskega gledališča. »Kot igralcu mi je bil to res dober izziv. Sam sebi sem dokazal, da se lahko v dveh tednih naučim zelo specifičnega narečja. Podoben izziv sem imel tudi v seriji Robin Hood, kjer sem se učil posebnega britanskega dialekta.«

Ima ogromno igralskih mednarodnih uspehov

Klemen je Igralsko izobrazbo pridobil v New Yorku, kjer je diplomiral na American Academy of Dramatic Arts, eni najstarejših ameriških igralskih akademij. Del kariere je živel v ZDA, danes pa deluje pretežno v tujini. Govori slovensko, angleško, nemško, špansko in srbsko-hrvaško. Igral je DEA agenta Jonesa v seriji Operación Pacífico, ki je bila predvajana na NBC Telemundo, nastopil je v ameriški vohunski seriji The Americans na mreži FX, v HBO seriji Bored to Death ter v slovenskem filmu Štiri stvari, ki sem jih hotel početi s tabo. Sodeloval je v seriji Takšno je življenje v produkciji RTV Slovenija, leta 2025 pa je postal del igralske zasedbe MGM+ serije Robin Hood, kjer upodablja Gerolda in nastopa v vseh 10 epizodah.

»Imam fenomenalno ženo!«

Pri vprašanju usklajevanja mednarodnih snemanj z družinskim življenjem izpostavi predvsem stabilno organizacijsko zaledje. »Moram reči, da imam fenomenalno ženo, ki za vse poskrbi in me zelo podpira.« Časovne omejitve odsotnosti opredeli zelo jasno: »Tri tedne do en mesec je zgornja meja, potem postane premor prevelik. Takrat je nujno, da grem vsaj za vikend domov k ženi in hčerki.« Kariero gradi na več trgih, kjer je jezikovno prilagajanje del delovnega procesa, ne promocijske strategije, njegova prisotnost na regionalnem trgu pa je predvsem dokaz, da je slovenski igralski kader konkurenčen v širšem produkcijskem prostoru, kadar igralec pristopi z jezikovno natančnostjo, razumevanjem žanra in jasno profesionalno metodologijo.