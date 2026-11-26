Medtem ko je Slovenijo pobelil sneg in številni vozniki čakajo v kolonah na zasneženih cestah, predvsem avtocestah, si je Gregor Kirsch, nekdanji partner Špele Grošelj in velik ljubitelj zdravega ter aktivnega življenjskega sloga, jutro popestril nekoliko drugače. Blejčan je na družbenem omrežju Instagram pokazal del svoje skoraj vsakodnevne rutine, ki vključuje tek, potapljanje v hladno vodo in meditacijo. Kot je povedal, se je po teku odpravil še nekoliko sprostit v hladno Blejsko jezero.

Medtem ko so z neba padale snežinke, se je namakal v jezeru, na glavi pa nosil črno zimsko kapo, ki jo je že dodobra pobelil sneg.

In kako mrzlo je pravzaprav Blejsko jezero? Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) je temperatura vode na merilni postaji Mlino danes zjutraj znašala le 9,7 stopinje Celzija.

Že ob pogledu na posnetek marsikoga najbrž zazebe.

Gregor Kirsch se je sprostil v blejskem jezeru, ki ima trenutno manj kot 10 stopinj Celzija. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram, Gregor Kirsch

Verjetno se mnogi sprašujejo, zakaj nosi le kapo na glavi, odgovor pa se morda skriva v tem, da si nekateri pri kopanju v hladni vodi z naglavnim pokrivalom zmanjšujejo izgubo toplote prek glave, ki ostaja nad gladino.

Nekdanji pripadnik specialnih sil Slovenske vojske, ki ga je širša slovenska javnost spoznala tudi v šovu Zvezde plešejo, se danes ukvarja s svetovanjem na področju življenjskega sloga in osebnega razvoja. Vojaška disciplina ga spremlja še danes, saj običajno vstaja med peto in šesto uro zjutraj, čas zase pa namenja meditaciji, treningu in kopanju v mrzli vodi. K aktivnejšemu življenjskemu slogu je v preteklosti spodbudil tudi številne znane obraze.

»Ni vsak problem problem!«

Gregor ob svojih podvigih na družbenih omrežjih pogosto deli tudi razmišljanja o življenju, premagovanju ovir in osebnostni rasti. Nedavno je ob kopanju v hladnem jezeru zapisal: »Ni vsak problem problem! Problem postane šele takrat, ko ga gledaš iz problematičnega zornega kota. Če ga pogledaš drugače, pogosto ugotoviš, da ni ovira. Je prostor za rast. Priložnost za nekaj novega.«

Ob tem se je skliceval tudi na raziskave s Harvarda o odzivanju na stres in poudaril pomen tega, kako posameznik dojema pritisk. »Situacija je ista. Razlika je v tem, kako jo pogledaš,« je sklenil.

Kljub njegovemu navdušenju pa velja opozoriti, da kopanje v tako hladni vodi ni primerno za vsakogar, saj lahko nenadna potopitev povzroči nevaren hladni šok.