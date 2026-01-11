  • Delo d.o.o.
IZSTOPA NA HRVAŠKEM

Slovenka Nives Cilenšek favoritka Dore

22-letna vizualna umetnica in glasbenica Nives Cilenšek izstopa na Hrvaškem.
O Zevin pravijo, da je ekstravagantna pop vizionarka generacije Z. FOTO: Erazem Gliha 
O Zevin pravijo, da je ekstravagantna pop vizionarka generacije Z. FOTO: Erazem Gliha 
S. N.
 11. 1. 2026 | 07:25
 11. 1. 2026 | 08:03
2:28
Že prvi dan po predstavitvi skladb za Doro, hrvaški izbor za Pesem Evrovizije, močno izstopa ime, ki ga naši južni sosedje spremljajo z velikim zanimanjem. 22-letna vizualna umetnica in glasbenica Zevin s pravim imenom Nives Cilenšek, je predstavila pesem z naslovom My Mind, hrvaški mediji pa so zapisali, da je skladba natanko to, kar scena potrebuje. »Pesem je nastala v trenutku, ko sem bila v stalni dilemi: kaj je moj naslednji korak? Oditi v tujino ali ostati tukaj in poskusiti spremeniti zvok?« pojasnjuje umetnica. Njen notranji dialog se je prelil v besedilo in melodijo, v sodelovanju s producentom Jernejem Drnovškom - Jerryjem pa je skladba dobila svojo končno podobo, mešanico modernega zvoka, ki odraža nemir, in nostalgičnih elementov, ki prinašajo občutek domačnosti.

Osvoboditev skozi identiteto

Tema pesmi izhaja iz osebne izkušnje odraščanja med različnimi okolji. Kot oseba mešanega rodu, ki živi v Sloveniji, a je močno vpeta v kulturni prostor Hrvaške, Bosne in Srbije, Zevin pogosto čuti, da nikjer ni stoodstotno sprejeta. »V Sloveniji imaš balkanske korenine, ki jih okolica včasih ne razume, na Balkanu pa izstopaš zaradi slovenskega naglasa. Na koncu se odločiš, da se s tem ne boš več omejeval. My Mind je pesem osvoboditve – sprejmeš, od kod prihajaš, in si preprosto rečeš: mi smo naši,« pravi mlada ustvarjalka. Videospot, ki ga je režirala sama, raziskuje kontrast med Balkanom kot prostorom tradicije in individualno potjo posameznika, ki si želi več. Snemanje je bilo svojevrsten podvig, saj je ekipa v zgolj treh tednih pripravila in posnela material, ki bi običajno zahteval tri mesece.

22-letnica je glasbenica, režiserka in vizualna umetnica, katere delo stoji na presečišču glasbe, filma in performansa. FOTO: Osebni arhiv
22-letnica je glasbenica, režiserka in vizualna umetnica, katere delo stoji na presečišču glasbe, filma in performansa. FOTO: Osebni arhiv

Z nastopom na odru Dore želi hrvaškemu in regionalnemu občinstvu predati občutek svobode, pomešane z nostalgijo. Pravi, da njena pesem postaja himna vsem razpetim med svetom in domom, ki si kljub temu dovolijo ostati avtentični. Verjame, da ima njena glasba evropski potencial in vibracijo mednarodnih izvajalcev, hkrati pa si želi svetu pokazati moderni obraz balkanske produkcije. »Dora vedno bolj podpira drznejše ideje in umetnike, ki si upajo biti drugačni.«

