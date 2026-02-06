Slovenka raztura na Dori, Hrvati navdušeni! Njen spot ima največ ogledov med vsemi kandidati

Hrvaška bo čez teden dni na nacionalnem izboru Dora izbrala svojega predstavnika za Evrovizijo na Dunaju. Stavnice za zdaj največ možnosti pripisujejo Izraelu, prav zaradi katerega se je pet držav odločilo, da letos na tekmovanju ne bo sodelovalo – med njimi tudi Slovenija. A to še ne pomeni, da na evrovizijskem odru ne bi moglo biti slovenskega imena: Slovenka Nives Cilenšek, ki ustvarja pod umetniškim imenom Zevin, bi lahko na Dunaj vendarle odšla, a če zmaga na hrvaški Dori.

Zevin je neodvisna glasbenica, režiserka in vizualna umetnica, katere delo stoji na presečišču glasbe, filma in performansa. FOTO: Erik Koletnik

Videospot slovenske glasbenice si je do zdaj ogledalo že 665 tisoč ljudi in, kot poroča RTL, gre za najbolj gledan spot med vsemi letošnjimi kandidati Dore. Nives je v pogovoru povedala, da ji je Hrvaška zelo blizu: njen oče prihaja od tam, sama pa je na Hrvaškem preživela veliko časa. »Vedno sem se tukaj počutila bolj doma kot v Sloveniji. In ta pesem je o tem – iščeš svojo identiteto in kako sprejeti svojo kulturo, ki je morda sploh ne razumeš,« je pojasnila ozadje pesmi.

Zase pravi, da je »balkanska bubblegum umetnica« – in to ni zgolj domislica. »Že nekaj let ustvarjam nek nov zvok, zvok, ki je po svetu že znan, pri nas pa ne toliko. In potem sem ‘bubblegum’ postavila kot svoj novi žanr, ki ga tukaj delam,« je povedala za RTL.

Na odru Dore obljublja »zabavo, energijo« in nastop, ki bo imel zgodbo. »Mislim, da bo zanimivo videti mlado žensko solo izvajalko, ki bo prinesla res energijo, šov in pripoved. Res se veselim, da bom pokazala nekaj, česar Hrvaška doslej še ni videla,« pravi. Na Dori se je preizkusila že lani, a se takrat ni uvrstila v končnico.

Politični zapleti, ki se letos lepijo na Evrovizijo, je, kot pravi, ne smejo iztiriti. »Najprej se poskušam s tem ne obremenjevati. Na koncu dneva smo umetniki, ki samo želimo biti čim boljši in ustvarjati glasbo,« poudarja.