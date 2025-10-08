Slovenki navdušili Južno Korejo

»Sploh ne moreva verjeti, da so se nama sanje tako kmalu uresničile,« pravita Nina Korošak Serčič in Sara Ester Gredelj, protagonistki zgodbe freekind., ki že več let zapored uspešno zastopata slovensko-hrvaško neo-soul, R'n'B, hip hop, pop in jazz glasbeno silo. V teh dneh sta v Južni Koreji, kjer sta nastopili na festivalu Block Party, v klubu Jebidabang in na pomembnem dogodku slovenskega veleposlaništva v Seulu za krepitev mednarodnega sodelovanja med Slovenijo in Južno Korejo, v sklopu projekta Honeymoonweek.

Korejska glasbena scena Nini in Sari sicer ni tuja, saj sta leta 2023 že prispevali svoje glasbeno delo za korejskega K-pop zvezdnika V-ja, čigar album se je nato kar dolgo obdržal v vrhu Billboardove lestvice. Lani sta napolnili Kino Šiška s predstavitvijo dolgometražnega vinilnega albuma Good News, letos pa bosta v Evropi nastopili samo še dvakrat, in sicer v Frankfurtu in v ljubljanski Odiseji 19. novembra ob 20. uri.