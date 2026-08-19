Slovenska glasba žaluje, od Jurčka se poslavljaj tudi na radiu: Sprašujemo se, kako mora biti šele njegovi družini

V 71. letu starosti je umrl Jure (Jurček) Škodič, originalni basist legendarne slovenske rock skupine Mary Rose in dolgoletni radijski ustvarjalec Radia 94. Novica o njegovi smrti je pretresla glasbene kolege, prijatelje in poslušalce.

Škodič je leta 1984 soustanovil skupino Babylon, skupaj z bobnarjem Mitjo Šabcem. Kasneje sta se pridružila postojnskim glam metalcem Mary Rose, kjer je Škodič odigral vse bas kitare na nepozabnem prvencu skupine »Rocks Off«. Album velja za enega najpomembnejših rock in metal albumov v zgodovini slovenskega rocka, prepoznali pa so ga tudi v tujini, piše RockLine.

Znan je bil tudi kot eden prvih radijcev na Radiu 94 v Postojni, kjer so se od svojega dolgoletnega sodelavca in prijatelja poslovili z zelo čustvenim zapisom. »Radio se je včeraj zavil v črno, saj se je za vedno poslovil naš Jure. Ne moremo (še) pripraviti zapisa o njem, saj ne moremo verjeti, da je odšel. Jure ni bil le naš (upokojeni) sodelavec, radijski kolega, glasbena legenda, naša brihta, naš hihitajoči porednež in seveda prijatelj. Bil je veliko več. Jure je bil del nas.«

Dodali so, da so ga nekateri poznali vse življenje, drugi skoraj celotno odraslo življenje in delovno dobo. »Za vse velja, da je z njim nekaj ugasnilo tudi v vsakem od nas. Zelo hudo nam je in neskončno smo žalostni.« Spomnili so se tudi njegovega značilnega humorja: »Še dolgo se bomo ozirali, ko bomo slišali, da se radijska vrata odpirajo, če je prišel v kontrolo, koliko nas je prisotnih in prisebnih ter koliko smo se od njegovega zadnjega obiska postarali in zredili. Tako je govoril.«

»Mi ga bomo neznansko pogrešali in vedno ga bomo imeli radi. Sprašujemo se, kako mora biti šele njegovi družini, ki ji izrekamo iskreno sožalje,« so sklenili na Radiu 94.

Iskreno sožalje tudi iz našega uredništva ...